Žurnāls "Ir" analizējis 633 valsts amatpersonu ienākumu deklarācijas par 2025. gadu un noskaidrojis, kuras amatpersonas pērn visvairāk nopelnījušas un kuras iekūlušās lielākajos parādos.
"Pēc ilgāka laika ir nomainījies visvairāk pelnošo valsts amatpersonu topa līderis – tas vairs nav nacionālās lidsabiedrības "Air Baltic" vadītājs. Šogad topa priekšgalā ir tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, kas pērn nopelnījusi vidēji 60,6 tūkstošus eiro mēnesī. Pagājušais gads tiesu izpildītājiem bijis ļoti veiksmīgs – 45 no 93 šīs cunftes locekļiem vidējie ienākumi mēnesī pārsnieguši 10 tūkstošus eiro. Zvērinātu tiesu izpildītāju padome "Ir" jau skaidrojusi, ka šie deklarētie ienākumi ir pirms nodokļu nomaksas un saimniecisko izdevumu atskaitīšanas. Tomēr, ja topā atstātu visus tiesu izpildītājus, kuru ienākumi tam kvalificējas, viņi aizņemtu 21 no 30 visvairāk pelnošo amatpersonu vietām," raksta žurnāls "Ir". Sociālajā tīklā "X" komentētājs ar pseidonīmu "Nepareizais" par šajā publikācijā minēto izsaka šādu viedokli: "Nevienā Ziemeļeiropas vai Rietumeiropas valstī zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori nav starp valsts amatpersonām ar vislielākajiem ienākumiem."
Pasaules darba tirgus eksperti analizējuši, ka mūsdienās daudzu jauniešu sapņu profesija ir influenceris jeb ietekmelis. Liela daļa jauno cilvēku domā, ka lielākas iespējas ir pelnīt ar "YouTube", "TikTok" un "Instagram" saturu.
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