TV kanāla 360 raidījumā "Burku studijā!" uzmanības centrā nonāca jautājums par to, kā publiska atpazīstamība ietekmē pāra privāto telpu. Raidījuma viesi — leģendārais aktieris Jānis Jarāns kopā ar dzīvesbiedri Dagniju — demonstrēja apbrīnojamu sirsnību, kas saglabāta piecdesmit laulības gadu garumā. Viņu stāsts apliecina, ka harmoniskas kopdzīves pamats nav meklējams sarežģītās teorijās, bet gan ikdienas mazajos priekos.
Diskusijas gaitā attiecību eksperts Kristaps Ozoliņš vēlējās noskaidrot, vai pēc tik ilgas kopābūšanas pāris joprojām uztur randiņu tradīciju. Uz to Dagnija reaģēja ar humoru un patiesu tiešumu: "Nu, no rīta, ja mēs pamostamies vienā istabā, kur tad mēs vēl iesim? Nu, sabučojamies un dzīvojam tālāk!"
Dagnija paskaidroja, ka par īstiem randiņiem viņa uzskata kopīgos izbraukumus ārpus valsts robežām, kas ļauj pilnībā norobežoties no apkārtējās pasaules. Tomēr pat tālās zemēs Jāņa popularitāte liek par sevi manīt. Aktieris joprojām regulāri sastop pielūdzējus, kuri viņā atpazīst kulta tēlu Miedziņu un vēlas nofotografēties. Par šo fenomenu Jarānam ir īpašs stāsts: "Daudzi man prasa: "Vai tev nav apnicis, ka tevi sauc par Miedziņu?" Bet man arī laimējās, ka Dievs ir piespēlējis to, un es esmu gājis Čikāgā pa ielu un pēkšņi gar mašīnām viens bļauj: "Miedziņ!" Šitāds tēvainis pieskrien: "Tu esi mana bērnība!" Johaidī! Nu, kas var būt foršāks?"
Jānis uzskata, ka spēja dāvāt apkārtējiem pozitīvas emocijas ir augstākā labvēlība, un mudina ikvienu tiekties pēc labestības. Kā piemēru viņš min neseno viesizrādi "Glābjas, kas var!" Daugavpilī, kur publikas atsaucība sniegusi milzīgu gandarījumu. Aktieris atzīst, ka jūtas likteņa apdāvināts, taču uzsver, ka šī laime ir rūpīgi jālolo: "Viss beidzās ar stāvovācijām! Es esmu izlutināts ar pilnām zālēm, ar foršu sieviņu, ar bērniem! Bet tikai tev jāmāk to taupīt, krāt mīlēt, samīļot un būt labam! Būt labam!"
