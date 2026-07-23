Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien nolēma no bruņoto spēku virspavēlnieka amata atbrīvot Oleksandru Sirski un viņa vietā iecelt Mihailo Drapatiju, kurš iepriekš bija Apvienoto spēku komandieris.
Personāla izmaiņas Ukrainas bruņoto spēku augstākajā vadībā seko pēc vairākas dienas ilgušiem protestiem, kas izcēlās pagājušajā nedēļā saistībā ar prezidenta lēmumu aizsardzības ministra amatā nomainīt sabiedrībā populāro Mihailo Fedorovu. Daudzi protestētāji, kuru vidū netrūka arī bijušo un esošo karavīru, bija pieprasījuši Sirska atcelšanu no amata.
Panākumi un kritika
Pirms paziņojuma par Sirska nomaiņu Zelenskis vairākas dienas tikās ar augstākajiem Ukrainas bruņoto spēku komandieriem. Ar Drapatiju šādas apspriedes notikušas pat divreiz.
Pavēstot par sešdesmit gadus vecā Sirska nomaiņu amatā, Zelenskis izteica pateicību pieredzējušajam ģenerālim par panākumiem kaujaslaukā pilna mēroga karā pret Krieviju. "Oleksandrs Sirskis nodrošināja Ukrainai rezultātus Kijivas aizstāvēšanā, Harkivas pretuzbrukumā un Kurskas operācijā," paziņoja prezidents.
Par Sirska iespējamo atlaišanu runas aizvien skaļākas kļuva pēc tam, kad aizsardzības ministra amatu pagājušajā nedēļa zaudēja trīsdesmit piecus gadus vecais Fedorovs, kura sešus mēnešus ilgušais laiks amatā sakritis ar Ukrainas panākumiem karā pret Krieviju. Sabiedrība arī lielākoties pozitīvi uztvērusi viņa virzītās reformas. Sirska un Fedorova strīda rezultātā Zelenskis pagājušajā nedēļā nolēma atlaist populāro ministru un amatā paturēt pretrunīgi vērtēto ģenerāli.
Ukrainas sabiedrībā un bruņotajos spēkos Sirskis bieži ticis kritizēts par armijas vadīšanu padomju stilā, īpaši nerēķinoties ar savu karavīru upuriem. 1965. gadā Krievijas teritorijā dzimušais Sirskis Ukrainā nonāca tikai pusaudža gados, bet vēlāk apmeklēja militāro akadēmiju Maskavā, kļūstot par artilērijas virsnieku. Ukrainas bruņoto spēku vadībā Sirskis stājās 2024. gada februārī, kad Zelenskis no amata atcēla toreizējo virspavēlnieku Valeriju Zalužniju.
Lai arī Sirska vārds tiek saistīts ar vairākiem panākumiem kaujaslaukā kara sākumposmā, vēlāk viņa virzienā raidīta kritika par padomju stila vadības kultūru, tiešā veidā vadot taktiskā līmeņa operācijas, kā arī dodot priekšroku tādai karadarbības formai, kas izraisa lielus dzīvā spēka zaudējumus Ukrainas armijas rindās.
Apskatnieki par vienu no Sirska galvenajām reformām nosauc pretrunīgi vērtēto trieciena spēku izveidošanu.
Tie pēc būtības atradās tiešā Sirska pakļautībā un saņēma lielu daudzumu mobilizēto karavīru, kamēr citas brigādes bija spiestas samierināties ar krietni mazāku jauno karavīru skaitu. Trieciena spēki arī izcēlušies ar lielākiem zaudējumiem, kas arī ir viens no kritiķu paustajiem argumentiem, kāpēc Sirski būtu jānomaina.