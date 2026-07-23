Overcast 13.3 °C
C. 23.07
Magda, Magone, Mērija
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#karš #krievija

Jaunais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Drapatijs: Klusēšana nesargā armiju

Rūdolfs Bruss / Latvijas Avīze
2026. gada 23. jūlijs, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 23. jūlijs, 00:00
Simtiem ukraiņu vairākas dienas Kijivā piedalījās protesta akcijās pēc Ukrainas aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atcelšanas no amata. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā. Uz šīs protesta dalībnieces plakāta ukraiņu valodā rakstīts: "Pat bērnudārzā nav brīvlaika". Tas ir kā satīrisks sabiedrības pārmetums Ukrainas augstākajai vadībai par to, ka kara laikā nemitīgi tiek mainītas svarīgas amatpersonas, neļaujot tām pabeigt uzsāktās reformas. Plakāts arī simbolizē Ukrainas sabiedrības un jo īpaši jaunās paaudzes nogurumu no iekšējām politiskajām cīņām un pieprasījumu pēc stabilitātes un reālām reformām frontē, kur brīvdienu nav nevienam.
Simtiem ukraiņu vairākas dienas Kijivā piedalījās protesta akcijās pēc Ukrainas aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atcelšanas no amata. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā. Uz šīs protesta dalībnieces plakāta ukraiņu valodā rakstīts: "Pat bērnudārzā nav brīvlaika". Tas ir kā satīrisks sabiedrības pārmetums Ukrainas augstākajai vadībai par to, ka kara laikā nemitīgi tiek mainītas svarīgas amatpersonas, neļaujot tām pabeigt uzsāktās reformas. Plakāts arī simbolizē Ukrainas sabiedrības un jo īpaši jaunās paaudzes nogurumu no iekšējām politiskajām cīņām un pieprasījumu pēc stabilitātes un reālām reformām frontē, kur brīvdienu nav nevienam.
Foto: ZUMA Press/Scanpix

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien nolēma no bruņoto spēku virspavēlnieka amata atbrīvot Oleksandru Sirski un viņa vietā iecelt Mihailo Drapatiju, kurš iepriekš bija Apvienoto spēku komandieris.

Reklāma

Personāla izmaiņas Ukrainas bruņoto spēku augstākajā vadībā seko pēc vairākas dienas ilgušiem protestiem, kas izcēlās pagājušajā nedēļā saistībā ar prezidenta lēmumu aizsardzības ministra amatā nomainīt sabiedrībā populāro Mihailo Fedorovu. Daudzi protestētāji, kuru vidū netrūka arī bijušo un esošo karavīru, bija pieprasījuši Sirska atcelšanu no amata.

Panākumi un kritika

Pirms paziņojuma par Sirska nomaiņu Zelenskis vairākas dienas tikās ar augstākajiem Ukrainas bruņoto spēku komandieriem. Ar Drapatiju šādas apspriedes notikušas pat divreiz.

Pavēstot par sešdesmit gadus vecā Sirska nomaiņu amatā, Zelenskis izteica pateicību pieredzējušajam ģenerālim par panākumiem kaujaslaukā pilna mēroga karā pret Krieviju. "Oleksandrs Sirskis nodrošināja Ukrainai rezultātus Kijivas aizstāvēšanā, Harkivas pretuzbrukumā un Kurskas operācijā," paziņoja prezidents.

Par Sirska iespējamo atlaišanu runas aizvien skaļākas kļuva pēc tam, kad aizsardzības ministra amatu pagājušajā nedēļa zaudēja trīsdesmit piecus gadus vecais Fedorovs, kura sešus mēnešus ilgušais laiks amatā sakritis ar Ukrainas panākumiem karā pret Krieviju. Sabiedrība arī lielākoties pozitīvi uztvērusi viņa virzītās reformas. Sirska un Fedorova strīda rezultātā Zelenskis pagājušajā nedēļā nolēma atlaist populāro ministru un amatā paturēt pretrunīgi vērtēto ģenerāli.

Ukrainas sabiedrībā un bruņotajos spēkos Sirskis bieži ticis kritizēts par armijas vadīšanu padomju stilā, īpaši nerēķinoties ar savu karavīru upuriem. 1965. gadā Krievijas teritorijā dzimušais Sirskis Ukrainā nonāca tikai pusaudža gados, bet vēlāk apmeklēja militāro akadēmiju Maskavā, kļūstot par artilērijas virsnieku. Ukrainas bruņoto spēku vadībā Sirskis stājās 2024. gada februārī, kad Zelenskis no amata atcēla toreizējo virspavēlnieku Valeriju Zalužniju.

Lai arī Sirska vārds tiek saistīts ar vairākiem panākumiem kaujaslaukā kara sākumposmā, vēlāk viņa virzienā raidīta kritika par padomju stila vadības kultūru, tiešā veidā vadot taktiskā līmeņa operācijas, kā arī dodot priekšroku tādai karadarbības formai, kas izraisa lielus dzīvā spēka zaudējumus Ukrainas armijas rindās. 

Apskatnieki par vienu no Sirska galvenajām reformām nosauc pretrunīgi vērtēto trieciena spēku izveidošanu.

Tie pēc būtības atradās tiešā Sirska pakļautībā un saņēma lielu daudzumu mobilizēto karavīru, kamēr citas brigādes bija spiestas samierināties ar krietni mazāku jauno karavīru skaitu. Trieciena spēki arī izcēlušies ar lielākiem zaudējumiem, kas arī ir viens no kritiķu paustajiem argumentiem, kāpēc Sirski būtu jānomaina.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Līdz Fedorova atlaišanai kritika virspavēlnieka virzienā gan lielākoties aprobežojās ar atsevišķiem cilvēkiem, kuri jau bija atstājuši bruņotos spēkus vai grasījās to darīt, atgādina laikraksts "The Kyiv Independent". Pēc tam kad Zelenskis bija nostājies Sirska pusē strīdā ar Fedorovu, iestāšanās pret bruņoto spēku virspavēlnieku jau aptvēra plašāku sabiedrību un militārās aprindas.

Uzņemas atbildību

Protestētāju rindās līdzās prasībai atlaist Sirski iepriekš varēja pamanīt arī aicinājumu viņa vietā iecelt četrdesmit trīs gadus veco Drapatiju, kurš tiek uzskatīts par vienu no spējīgākajiem Ukrainas komandieriem. Harkivas Tanku spēku institūta absolvents plašāku ievērību izpelnījās 2014. gada vasarā, kad viņš kā bataljona komandieris piedalījās kaujās pret prokrieviskajiem spēkiem Mariupolē. Video iemūžināts kadrs, kurā Ukrainas armijas kājnieku kaujas mašīna, kurā atradās arī Drapatijs, Mariupolē lielā ātrumā izlaužas cauri prokrievisko kaujinieku ierīkotām barikādēm. Toreiz Ukrainai izdevās atgūt kontroli pār šo pilsētu, kuru pēc astoņiem gadiem pilna mēroga kara pirmajā gadā ieņēma Krievija.

Pēc pilna mēroga kara sākuma Drapatijs, ieņemot dažādus augstus militāros amatus, palīdzēja apturēt Krievijas virzīšanos uz Krivijrihu, kā arī piedalījās Hersonas atbrīvošanas operācijā. 2024. gadā viņam izdevās apturēt Krievijas uzbrukumu Harkivas apgabalā. Togad Zelenskis Drapatiju iecēla par sauszemes spēku komandieri. Nonākot šajā amatā, viņš konstatēja baiļu atmosfēru un iniciatīvas trūkumu, un sāka reformas šo problēmu risināšanai.

Pagājušā gada jūnijā viņš atkāpās no sauszemes spēku komandiera amata, tā uzņemoties atbildību pēc tam, kad Krievijas raķete bija trāpījusi Ukrainas armijas poligonā, kur dzīvību zaudēja 12 karavīri. Līdzīgs gadījums bija noticis jau iepriekš, un Drapatijs nolēma uzņemties atbildību par nespēju šādas situācijas novērst. Pirms kļūšanas par bruņoto spēku virspavēlnieku Drapatijs vadīja Apvienotos spēkus, kas atbildēja par plašu fronti Harkivas apkaimē.

Ģenerālmajors Mihailo Drapatijs Kijivā tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski dienu pirms stāšanās bruņoto spēku virspavēlnieka amatā.
Ģenerālmajors Mihailo Drapatijs Kijivā tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski dienu pirms stāšanās bruņoto spēku virspavēlnieka amatā.
Foto: Reuters/Scanpix

"Klusēšana nesargā armiju"

Apskatnieki Drapatija vadības stilā redz lielas atšķirības no Sirska pieejas. Jaunais bruņoto spēku virspavēlnieks ir iestājies par lielākas iniciatīvas došanu padotajiem komandieriem, ātrāku lēmumu pieņemšanas procesu un lielāku atbildību bruņotajos spēkos, norāda laikraksts "The Kyiv Independent". Viņš publiski atbalstīja Fedorova reformu centienus jau pēc tam, kad trīsdesmit piecus gadus vecais ministrs bija atlaists. "Bruņotajiem spēkiem ir vajadzīgas pārmaiņas, bet bez taisnīguma nekādas pārmaiņas nebūs saprotamas cilvēkiem, kuri šo karu nes uz saviem pleciem katru dienu," Drapatijs rakstīja platformā "Facebook" pēc Fedorova atlaišanas. "Komandierim nav tiesību klusēt par problēmām, īpaši, kad tās maksā zaudētas iespējas, laiku un cilvēku dzīvības. Klusēšana nesargā armiju, tā tikai atļauj kļūdām sakrāties, līdz tās kļūst daudz grūtāk izlabot," uzsvēra ģenerālis.

Jau pēc iecelšanas jaunajā amatā Drapatijs izteica pateicību Zelenskim un slavēja Sirski par viņa ieguldījumu Ukrainas aizsardzībā. "Kalpošana Ukrainai man vienmēr ir bijis pagodinājums, un neatkarības kara laikā tā ir absolūta atbildība," paziņoja Drapatijs, solot "strādāt atbildīgi" un "koncentrēties uz cilvēkiem, kuri šodien aizstāv mūsu valsti".

Drapatiju ar jauno amatu apsveicis bijušais aizsardzības ministrs Fedorovs, kurš šajos pārkārtojumos saskatījis "jaunu cerību brīvu cilvēku cīņā par brīvību un taisnīgumu". Pagaidām nav zināms, vai Fedorovs ieņems kādu augstu amatu Ukrainas vadībā. Zelenskis savā runā pavēstīja, ka piedāvājis viņam "nozīmīgu amatu valdībā", bet nav zināms, vai Fedorovs to ir pieņēmis. Vērtējot jauno Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku, militārais analītiķis Robs Lī platformā "X" pauda, ka tā ir "lieliska izvēle".

Aizvadītajos gados Drapatijs ir komandējis vienības lielā daļā frontes līnijas, bet kā bijušajam sauszemes spēku komandierim viņam ir arī izpratne par mobilizācijas jautājumiem. Viņš arī uzklausījis sev padoto brigāžu komandieru viedokli, ne tikai devis pavēles, norādīja militārais analītiķis, kurš pārstāv Vašingtonā bāzēto Ārpolitikas izpētes institūtu.

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Reklāma
Tēma
Ukraina
Tēmturi
#karš #krievija
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma