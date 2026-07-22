360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” dzejniece Magone devusies uz Priekuli, kur pēc ilgāka laika atkal satiek savu seno draudzeni Evitu, kas ir bijusi arī “Caur ērkšķiem uz…7” dalībniece. Sirsnīgajā tikšanās reizē abas dalās atmiņās, pārrunā dzīves pārmaiņas un pievēršas arī nopietnām, ļoti personīgām tēmām.
Ierodoties pie draudzenes, Magone neslēpj sajūsmu par redzēto – Evitas mājas, dārzs un apkārtne viņu pārsteidz ar savu skaistumu. Viņa atzīst, ka draudzeni pēc ilgiem gadiem gandrīz nav atpazinusi, jo Evitas dzīvē notikušas lielas pārmaiņas.
Abas sievietes ne tikai kavējas atmiņās, bet arī atklāti runā par dzīvi un piedzīvoto. Magone savai draudzenei sarūpējusi īpašu dāvanu, kas kļūst par sirsnīgu pārsteigumu un apliecinājumu abu ilggadējai draudzībai.
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