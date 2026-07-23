Valsts policija ir saņēmusi informāciju par krāpniecisku interneta vietni, kurā publicēta viltus publikācija, nelikumīgi izmantojot kādas valsts amatpersonas tēlu. Ar tās palīdzību tiek radīts maldinošs priekšstats, ka amatpersona reklamē investīciju platformu un aicina tajā ieguldīt līdzekļus. Valsts policija brīdina, ka publikācija ir krāpnieciska, savukārt interneta vietne, kurā tā izvietota, atdarina kādu ziņu portālu. Tāpat viss liecina, ka šī viltus raksta un vizuālā materiāla izveidē izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Valsts policija atgādina, ka arī šobrīd krāpnieki seko līdz aktuālajiem notikumiem valstī un tos izmanto savās darbību shēmās, informē policijā.
Krāpnieki ir izveidojuši interneta vietni, kas vizuāli līdzinās kādam zināmam ziņu portālam. Tajā publicēts viltus raksts par valsts amatpersonas it kā veiksmīgu pieredzi investīciju platformā. Lai piesaistītu iedzīvotāju uzmanību, izmantots emocionāls un sensacionāls virsraksts, radot iespaidu, ka publikācijā tiks atklāta sabiedrībai iepriekš nezināma informācija. Šādās shēmās krāpnieki izmanto sabiedrībā atpazīstamu personu tēlus un vārdus, lai radītu uzticamības sajūtu un pārliecinātu cilvēkus uzticēt savus līdzekļus.
Par līdzīgām viltus investīciju reklāmām un publikācijām Valsts policija ir brīdinājusi arī iepriekš. Nereti iedzīvotāji paši nonāk saskarē ar krāpniekiem, aizpildot pieteikuma formas, kas tiek reklamētas sociālajos medijos, piemēram, Facebook, TikTok, YouTube un citās platformās. Šajās reklāmās bieži tiek izmantoti izdomāti veiksmes stāsti un sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdi. Pēc pieteikuma aizpildīšanas ar personu sazinās viltus brokeri, kuri ar dažādām manipulācijas metodēm izkrāpj naudu no bankas kontiem, un atsevišķos gadījumos cietušo vārdā noformē arī aizdevumus.
Valsts policija atgādina, ka krāpnieki rūpīgi seko aktuālajiem notikumiem valstī un operatīvi pielāgo savas shēmas sabiedrībā aktuālajām tēmām. Arvien biežāk tiek izmantoti arī mākslīgā intelekta risinājumi, lai radītu pārliecinošākus attēlus, video un citus digitālos materiālus, kas var radīt maldīgu priekšstatu par to autentiskumu.
Pirms investīciju veikšanas Valsts policija aicina vienmēr pārliecināties, vai konkrētais finanšu pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis licenci darbībai Latvijā. To iespējams pārbaudīt Latvijas Bankas tīmekļvietnē: https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/.
Valsts policija aicina ikvienu — piezvani savējiem, pirms to izdara krāpnieks! Atgādiniet saviem tuviniekiem nekad neizpaust bankas piekļuves datus, PIN kodus, SmartID kodus, internetbankas lietotājvārdus un paroles, kā arī neļaut nepazīstamām personām izmantot eParaksta rīkus. Tāpat kritiski jāizvērtē, ja svešinieks prasa bankas karti, skaidru naudu vai citas vērtīgas mantas. Krāpnieki strādā bez brīvdienām, nepārtraukti pilnveido savas metodes un izmanto aktuālos notikumus, lai radītu arvien ticamākas krāpšanas shēmas.
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