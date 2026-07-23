Biedrība "Zemnieku saeima" aicina atbildīgos dienestus, pašvaldības un VSIA "Latvijas valsts ceļi" rīkoties operatīvi un nekavējoties sākt nepieciešamos remontdarbus izskalotajiem autoceļiem vairākās Latvijas vietās, informēja biedrībā.
"Zemnieku saeimā" uzsver, ka lietavu radīto postījumu dēļ īpaši smaga situācija izveidojusies Kurzemē, Talsu novadā, kur applūduši un izskaloti vairāki valsts un pašvaldības autoceļu posmi. Daļa ceļu ir slēgta, bet citviet satiksme ir ierobežota.
Biedrībā atzīmē, ka bojātie un slēgtie ceļi patlaban visvairāk apdraud gan savlaicīgu ražas novākšanu un izvešanu, gan piena savākšanu no lopkopības saimniecībām, lopbarības un degvielas piegādi, gan arī citus ikdienā neatliekamus darbus saimniecībās.
"Zemnieku saeimā" norāda, ka lauksaimnieki nevar gaidīt vairākas nedēļas, līdz ceļi tiks pilnībā atjaunoti. Raža ir jānovāc un lopbarība ir jāsagatavo tad, kad to ļauj laika apstākļi.
Biedrības "Zemnieku saeimas" valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš skaidro, ka patlaban lauksaimnieki novāc visa gada darba rezultātu, un izskalotie ceļi var ierobežot lauksaimniecības tehnikai, degvielas piegādātājiem un graudvedējiem nokļūšanu uz laukiem, kaltēm, pārstrādes vietām un ostām.
Patlaban atkarībā no reģiona pakāpeniski sākusies ziemas miežu, ziemas rapša un zirņu kulšana, bet atsevišķās vietās sāk novākt arī ziemas kviešus.
Tuvākajās nedēļās ražas novākšanas darbi kļūs arvien intensīvāki, tāpēc droša un nepārtraukta satiksme uz vietējiem un reģionālajiem ceļiem būs īpaši svarīga,
min organizācijā, piebilstot, ka ceļu pieejamība ir kritiski svarīga arī piena lopkopības saimniecībām, kurās piena savākšana un lopbarības piegādes jānodrošina regulāri.
Lazdiņš norāda, ka situācijā, kad bojātu vai slēgtu ceļu dēļ piena mašīnas nevar nokļūt līdz fermām, pienu nav iespējams izvest, bet saimniecībās to nevar uzglabāt vairākas dienas. Rezultātā pienu var nākties izliet, radot tūlītējus zaudējumus.
Biedrība aicina arī pašus lauksaimniekus būt uzmanīgiem, neizmantot slēgtos un bīstamos ceļu posmus un ziņot pašvaldībām un ceļu uzturētājiem par vietām, kur bojājumu dēļ ir apgrūtināta vai pilnībā liegta piekļuve laukiem.
Biedrība "Zemnieku saeima" ir lauksaimnieku organizācija, kas dibināta 1999. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Latvijas lauksaimniecību un dārzkopību, iestājoties par stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi Latvijas lauksaimniekiem. Biedrības biedri ir 800 mazu un lielu saimniecību no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko vairāk nekā 500 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes un saimniecībās nodrošina darbu vairāk nekā 6000 darbinieku.
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