"Balttour 2026" — pārpilns ceļošanas idejām

Aizvadītās nedēļas nogalē Ķīpsalā notikušajā tūrisma izstādē "Balttour 2026" piedalījās vairāk nekā trīssimt tūrisma uzņēmumu no divdesmit septiņām pasaules valstīm, tostarp ar lielu stendu Ķīna, arī Ukraina, kuras austrumos jau četrus gadus notiek karadarbība, un blakus esošā Moldova.
Kā vienmēr izstādē bija pārstāvēti visi Latvijas novadi, kā arī Lietuvas un Igaunijas reģioni un Baltijas lielākie SPA kūrorti.
Izstādi "Balttour 2026" apmeklēju tās pirmajā norises dienā, vēl darbdienā, kad rīta puse atvēlēta tūrisma profesionāļiem, taču neizslēdz jebkura cita ceļošanas entuziasta ierašanos vien par nedaudz lielāku ieejas maksu nekā brīvdienās. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, izmaiņas dalībnieku pārstāvniecībā bija manāmas, jo izstādē nepiedalījās viens no lielākajiem Latvijas tirgū strādājošajiem tūroperatoriem "Tez Tour" un vien simboliski ar pavisam nelielu stendu par sevi atgādināja "Novatours".
Šogad tūrisma gadatirgus notika jau trīsdesmit otro reizi, un vairāk nekā divdesmit gadus no vietas, izņemot divu gadu pārtraukumu kovidpandēmijas dēļ, esmu to apmeklējis, tādēļ bija sajūta, ka pasākums kļūst arvien ikdienišķāks, par spīti rīkotāju pūlēm. Uz lielās skatuves notiekošajām izzinošajām reģionu tūrisma prezentācijām bija maz skatītāju, un arī satiktie un uzrunātie ļaudis pauda vilšanos, kaut tūrisma aģentūru un novadu stendos netrūka aizraujošu piedāvājumu, loteriju iespēju un atlaižu, piemēram, agrajām rezervācijām SPA kūrortos. Pirms pandēmijas ar tūrisma piedāvājumiem bija piepildītas divas Ķīpsalas izstāžu centra zāles (viena vietējam, otra ārzemju tūrismam), bet nu jau visu diezgan brīvi varēja iepazīt vienā telpā kopā ar mājražotājiem un jaunāko auto ceļotāju tehniku.
"Pasaules un Eiropas mērogā raugoties, šāda veida tūrisma izstādes kā "Balttour", kas domāta plašam ceļotāju lokam, sāk izzust vai maina profilu, galveno akcentu liekot uz profesionāļiem, kā tas jau notiek pasaulē lielākajā tūrisma izstādē ITB Berlīnē," atzīst "Baltictravelnews.com" direktors Aivars Mackevičs. Viņš domā, ka arī "Balttour" pamazām jāpāriet uz šādu formātu un jāsaglabā iespēja tūrisma uzņēmējiem satikties, izrādīt savus jaunumus, dalīties pieredzē un smelties idejas turpmākajam darbam.
"Protams, lai iegādātos ceļojumus un atrastu aizraujošas piedzīvojumu iespējas, nav jānāk uz izstādi, jo gandrīz visu informāciju var atrast tiešsaistē internetā, taču aktīvie ceļotāji "Balttour" apmeklē, lai iedvesmotos, satiktu domubiedrus un iepazītu arī mūsu tuvāko kaimiņu igauņu un lietuviešu piedāvājumu klātienē, jo ne visiem pietiek laika aizbraukt uz Igaunijā un Lietuvā notiekošajām tūrisma izstādēm, bet šeit Rīgā to var ērti izdarīt."
Ar "pankaru" uz cietumu
Uz "Balttour 2026" ierasti darbīgā fona uzmanību pievērsa dzeltens, mazliet vecmodīgs pasažieru autobusiņš ar garu "degunu", pie kura izstādes apmeklētājus uzrunāja formā tērpts policijas darbinieks, stāstot par izklaides iespējām ar "pankariem" – koši izkrāsotām mazajām poļu "Fiat" automašīnām, kurām pēdējos gados piepulcējušies arī šie retro busiņi, kurus Rīgas ielās vēl varēja redzēt pagājušā gadsimta beigās, kad tie no laukiem bija šurp atveduši barikāžu dalībniekus.
"Mums ir septiņi šādi restaurēti autobusi, un organizējam uzņēmumu darba kolektīviem, tūristu un draugu grupām piedzīvojumu un saliedēšanās pasākumus. Iespējami vairāki gan ekstrēmākas, gan mierīgākas izklaides varianti. Piemēram, ar šo dzelteno busiņu dodamies pie pasūtītāja, kur jautrā gaisotnē spēles dalībniekus arestējam, saslēdzam rokudzelžos, ieģērbjam cietumnieku drēbēs un vedam uz 1905. gadā celto Brasas cietumu, kas pēc jaunā Liepājas cietuma uzbūvēšanas stāv tukšs, jo pārāk lielo izmaksu dēļ tika nolemts to nepārbūvēt atbilstoši Eiropas standartiem," pastāstīja policijas formā tērptais puisis.
"Busiņā no griestiem nolaižam galdiņu, lai "ieslodzītie" var ieliet sev dzērienus, sasmērēt maizītes un justies komfortabli, cik nu vien šādā stāvoklī iespējams. Viņiem četru stundu laikā ir jāpilda dažādi uzdevumi, jāmeklē kodi, jāatmūķē seifi, līdz beidzot var izlauzties brīvībā un cietumā nav jānonāk."
Blakus dzeltenajam busiņam Ķīpsalas izstāžu zālē novietots vēl viens zils autobusiņš. Tas esot "Picu buss", kurā braucošajiem tāpat jāpilda uzdevumi, bet jau mierīgākā gaisotnē, kas vainagojas ar pikniku brīvā dabā, kur prasmīga pavāra uzraudzībā paši dalībnieki cep un bauda picas. Ja ārā ir auksts laiks vai ziema, pasākuma noslēgums notiek telpās Akmeņu ielā 21 aiz Nacionālās bibliotēkas. Vairāk par šādām jautrām un saliedējošām izklaidēm var uzzināt mājaslapā "pancars.eu".
Rotējošā māja
Tūrisma izstādē lielu interesi izraisīja kārtējais inovatīvais jaunums – rotējošā māja, kur, gaidot iespēju sagriezt savu pasauli kājām gaisā un veikt 360 grādu rotāciju ap savu asi, veidojās rinda. Pagaidām šāda unikāla atrakcija ir vienīgā Latvijā un atrodama Ādažu novadā, bet tās veidotāji piedāvā rotējošo māju kopā ar operatoru arī iznomāt dažādiem pasākumiem.
Novados netrūkst jaunumu
Apmeklējot Latvijas novadu stendus, pārliecinājos, ka jaunumu tur, kā allaž, netrūkst. Šoreiz novada stenda novietojums "Balttour 2026" izstādē ļoti neparocīgs Kurzemei, kura no ieejas bija grūti pamanāma, bet kopumā novadi par izstādes apmeklētāju uzmanību nevarēja sūdzēties. Arvien lielāka loma ir lauku tūrisma biedrībām, kas veido atraktīvas, teatrālas un izzinošas programmas, apvienojot vienā piedāvājumā vairākus tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kuri vieni paši nespēj ieinteresēt lielu ceļotāju skaitu. Pēdējā laikā arī pēc dažādām amatniecības meistarklasēm esot liels pieprasījums.
Viens no Vidzemes tūrisma sāpju bērniem ir Latvijas augstākā virsotne Gaiziņkalns (311,94 m v. j. l.), kur sakarā ar līdz galam nenokārtotu zemes īpašnieku dāvinājumu (pēdējā informācija liecina, ka no valsts tomēr tiek prasīti četri miljoni eiro) joprojām nav nekādas tūrisma infrastruktūras. Taču tuvumā esošās brīvdienu mājas "Piekūni" saimniece Danuta Kiopa piedāvā astoņus ne pārāk garus pārgājiena maršrutus Gaiziņkalna apkārtnē, kamēr tur nav iespējams uzcelt skatu torni skaistās Vidzemes augstienes ainavas vērošanai.
Bailīgi, bet vilinoši
Pēc desmit dienām apritēs četri gadi kopš Krievijas nodevīgā iebrukuma Ukrainā, un karš ar desmitiem tūkstošu nevainīgu upuru tur joprojām turpinās, par spīti ilgstošiem Eiropas valstu un ASV pūliņiem panākt mieru. Tāpēc apbrīnojama ir Ukrainas tautas izturība un apņēmība dzīvot pilnvērtīgu dzīvi arī kara apstākļos un savu nākotni saistīt ar rietumnieciskām vērtībām, ko pierādīja arī plašais Ukrainas stends "Balttour 2026", kurā varēja saņemt informāciju gan par atpūtu Karpatu kalnos, gan par valsts galvaspilsētu Kijivu un citiem apgabaliem, kur nenotiek karadarbība.
Ukrainas stendā satiku tūrisma konsultanti Natāliju Ribaku, kura tik aizrautīgi stāstīja par savu pilsētu Vinnicu un tās tūrisma iespējām, ka radās liela interese turp aizbraukt, neskatoties uz to, ka šī pilsēta atrodas vien apmēram 430 kilometru attālumā no raķešu triecieniem pakļautās Odesas. Tiešām līdz šim nezināju, ka kopš 2021. gada Vinnicā no Jaunavas Marijas katedrāles var doties ap divsimt sešdesmit kilometru garā svētceļnieku ceļā, kuru ejot iespējams iepazīties ar interesantām apskates vietām Rietumukrainā un atrast piemērotas naktsmītnes. Šis ceļa posms tālāk savienots ar slaveno Santjago ceļu. Par spīti nedrošībai un bažām par savu dzīvību, Natālija devusies svētceļojumā pa savu dzimto zemi, un iedvesmojošie iespaidi pārtapuši fotokartītēs, kas papildinātas ar dziļām atziņām. Viena no tādām kartītēm tika arī man: "Tas, ko tu redzi, ne vienmēr ir tas, ko tu redzi."
