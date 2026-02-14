2016. gadā ļoti daudziem politikas smagsvara spēlētājiem Rietumos un to pielūdzējiem pakļautajās valstīs joprojām neērtā tīmekļa vietne Wikileaks publicēja bijušās ASV valsts sekretāres Hilarijas Klintones kā prezidenta kandidātes priekšvēlēšanu kampaņas štāba priekšnieka Džona Podestas saraksti elektroniskajos saziņas līdzekļos, kas deva iespēju apsūdzēt pedofilijā un vērienīgā seksuālajā ekspluatācijā visaugstākās amerikāņu Demokrātiskās partijas aprindas. Laižot lietā prasmīgus ietekmēšanas paņēmienus, toreiz kaut kā izdevās apdzēst skandāla liesmu, taču, kā mēdz teikt, rūgtums tomēr ir palicis...

Noziedzīgu seksa pakalpojumu paradīze

Līdzīgā veidā jau drīz pienāca kārta angļu liekuļiem un izvirtuļiem. Vispirms karalienes Elizabetes II dēlu princi Endrū jau gluži oficiāli atzina par vainīgu nepilngadīgas meitenes izvarošanā. Tad īpašā pedofilu atmaskošanas specoperācijā arestēja bijušo aizsardzības ministra vietnieku un leiboristu pārstāvi parlamentā Eivoru Kaplinu. Vēl vienu parlamenta deputātu no leiboristiem Denu Norisu sauca pie atbildības, apsūdzot seksuālajos noziegumos pret bērniem. Un tā tālāk. Izdevums Daily Telegraph aizgūtnēm vēstī par sistemātisku mazgadīgo meiteņu seksuālo ekspluatāciju praktiski visā (!) Britānijā; toriji pieprasa vērienīgu izmeklēšanu, savukārt leiboristi visiem spēkiem pretojas; britu labējo līderis Naidžels Faradžs un amerikāņu multimiljardieris Īlons Masks apsūdz apzinātā noziegumu piesegšanā toreizējo premjerministru Kīru Stārmeru...

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē