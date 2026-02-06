Par zivju noslāpšanu šajā aukstajā laikā jāsatraucas dīķu īpašniekiem, atzina zivju ekologs Matīss Žagars.
Nelielās, seklās ūdenstilpnēs jeb dīķos jauns skābeklis neveidojas, ja to sedz bieza ledus kārta.
Ja ūdenstilpēs mīt daudz zivju, kādā brīdī skābeklis beidzas un sākas zivju slāpšana, informēja zivju ekologs.
Šādā situācijā vajadzētu padomāt par ūdens aerāciju -
ne āliņģa izurbšanu, bet par īpašām iekārtām, kas bagātina ūdeni ar skābekli.
Zivju slāpšana ziemā ir salīdzinoši retas dabīgās ūdenstilpēs, un tā uzskatāma par daļu no dabas dabiskā cikla, pauda Žagars.
