Daudzskaitlīgākais Pirmā pasaules kara karavīru, latviešu strēlnieku ekshumācijas gadījums kritušo karavīru meklēšanas grupas "Leģenda" pastāvēšanas vēsturē – tā par oktobra beigās Baldones apkaimes mežā notikušo 96 agrākās Krievijas impērijas karavīru izcelšanu no aizmirstībai atstāta masu kapa saka grupas vadītājs Tālis Ešmits. Sagaidāms, ka nākamā gada pavasarī, pateicoties novadpētnieka Inta Luksa apņēmībai, atrastie karotāju pīšļi tiks pārapbedīti latviešu strēlnieku brāļu kapos pie "Kuģu" mājām Ķekavas pagastā.
Neveiksmīgs uzbrukums
Kauja pie Ķekavas 1916. gada 8. martā (21. martā pēc jaunā stila) nav bijusi tādām leģendām apvīta kā, piemēram, vēlākās latviešu strēlnieku cīņas Tīreļpurvā un Ložmetējkalnā. Varbūt tādēļ, ka galveno masu un lielākos zaudējumus kaujā veidoja nevis latvieši, bet Sibīrijas strēlnieku pulki, rūpe par šajā cīņā kritušo piemiņu nav bijusi tik izteikta pat starpkaru Latvijā, kad latviešu strēlnieku cīņas turēja ļoti augstā godā.