Vairāk nekā deviņi miljoni cilvēku parakstījuši interneta petīciju, kurā tiek pieprasīta Argentīnas futbola izlases izslēgšana no 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra, apgalvojot, ka Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) un tiesneši pieņem Argentīnai labvēlīgus lēmumus, vēsta ārvalstu mediji.
Petīcija publicēta vietnē "argentinaout.com", un tās autori apgalvo, ka Argentīnas izlasei un tās kapteinim Lionelam Mesi tiek izrādīta īpaša labvēlība. Vienlaikus nav publiski pieejamu pierādījumu, kas apstiprinātu šos apgalvojumus, un FIFA nav paziņojusi par jebkādu rīcību saistībā ar petīciju.
Plašāku rezonansi petīcija guva pēc Argentīnas un Ēģiptes astotdaļfināla spēles, kurā Argentīna atspēlējās no 0:2 un uzvarēja ar 3:2. Ēģiptes pārstāvji pēc mača pauda neapmierinātību ar vairākām tiesnešu un video atkārtojumu sistēmas (VAR) interpretācijām. Viņi uzskatīja, ka vieni no komandas gūtajiem vārtiem nepamatoti netika ieskaitīti, savukārt Argentīnas uzvaras vārtu guvumam, pēc viņu domām, bija nepieciešama papildu VAR pārbaude.
Ēģiptes izlases galvenais treneris Hosams Hasans pēc spēles paziņoja, ka, viņaprāt, mačs bijis negodīgs, un pauda aizdomas, ka FIFA vēlas saglabāt Lionelu Mesi turnīrā. Viņš arī apgalvoja, ka bez strīdīgajiem tiesnešu lēmumiem spēles iznākums varētu būt bijis citāds.
Tikmēr Argentīnas valstsvienības galvenais treneris Lionels Skaloni šīs apsūdzības noraidīja. Viņš uzsvēra, ka mūsdienu futbolā ar VAR un citām tehnoloģijām ir ļoti grūti nodrošināt priekšrocības kādai komandai, turklāt līdzīgas apsūdzības Argentīna esot piedzīvojusi arī iepriekšējos gadu desmitos.
Lai gan sociālajos tīklos izplatījušās dažādas sazvērestības teorijas, FIFA līdz šim nav komentējusi petīcijas saturu, un nekas neliecina, ka tā varētu ietekmēt Argentīnas dalību turnīrā.
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