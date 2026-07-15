Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) sāks pilotprojektu, kurā pacienti, kuri pēc izrakstīšanās antibakteriālo terapiju var turpināt mājās, slimnīcā bez maksas saņems iekšķīgi lietojamās antibiotikas visam atlikušajam ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim, informē Veselības ministrijā (VM).
Pilotprojektā iesaistīs pacientus, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuriem vairs nav nepieciešama ārstēšanās stacionārā. Izrakstoties viņiem izsniegs antibiotiku kursam nepieciešamos medikamentus laikam no vienas dienas līdz vienam mēnesim.
Tādējādi pacientiem pēc atgriešanās mājās nebūs jādodas uz aptieku un jāiegādājas ārsta nozīmētās zāles par saviem līdzekļiem. Ministrijā sagaida, ka šāda kārtība mazinās ārstēšanas pārtraukšanas risku, uzlabos pacientu līdzestību terapijai un samazinās viņu finansiālo slogu.
Pilotprojekta laikā slimnīca vērtēs, cik pacientiem šāds risinājums ir nepieciešams, kā slimnīcā visefektīvāk organizēt antibiotiku izsniegšanu un vai pacienti ievēro ārstu noteikto ārstēšanas režīmu. Paredzēts arī analizēt infekciju atkārtošanās un pacientu atkārtotas hospitalizācijas biežumu, kā arī sadarbību starp slimnīcas speciālistiem un ģimenes ārstiem.
Pacientiem, kuriem antibakteriālās terapijas kurss būs īsāks par nedēļu, pēc tā pabeigšanas būs jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai izvērtētu ārstēšanas rezultātus.
Savukārt pacientiem, kuriem antibiotikas būs jālieto ilgāk, izstrādās individuālu novērošanas plānu. Tajā varēs iekļaut laboratoriskos un citus izmeklējumus, kā arī speciālistu uzraudzību sadarbībā ar ģimenes ārstu.
Pilotprojektā arī paredzēts izstrādāt standartizētas rekomendācijas dažādām pacientu grupām, skaidrojot ārstēšanas kursu un nepieciešamību ievērot ārstu norādījumus.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) norāda, ka pilnībā pabeigts ārsta nozīmētais antibiotiku kurss ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai ārstēšanai un antimikrobiālās rezistences ierobežošanai. Pēc ministra teiktā, praksē
ārstēšanas turpināšanu pēc izrakstīšanās var kavēt tas, ka pacientam nav iespēju doties uz aptieku, nepieciešamās zāles konkrētajā aptiekā nav pieejamas vai to iegāde finansiālu apsvērumu dēļ tiek atlikta.
PSKUS Antimikrobiālās rezistences kompetences centra vadītājs profesors Uga Dumpis norāda, ka viens no biežākajiem izaicinājumiem pēc pacienta izrakstīšanās ir nodrošināt iespēju nekavējoties turpināt ārsta noteikto antibakteriālo terapiju. Pilotprojektu sāks ar tabletēs lietojamām antibiotikām. Pēc tā rezultātu izvērtēšanas varētu lemt, vai līdzīgu kārtību nākotnē iespējams attiecināt arī uz intravenozi ievadāmiem antibakteriālajiem līdzekļiem, norāda Dumpis.
VM skaidro, ka nepabeigts vai pārtraukts antibiotiku kurss var veicināt antimikrobiālo rezistenci jeb mikroorganismu spēju kļūt nejutīgiem pret ārstēšanā izmantotajiem antibakteriālajiem līdzekļiem. Ministrija uzsver, ka antibiotiku lietošana Latvijā turpina pieaugt.
Pilotprojekta noslēgumā plānots izvērtēt, vai antibiotiku izsniegšana pacientiem slimnīcā uzlabo ārstēšanas kvalitāti un pacientu apmierinātību, kā arī palīdz samazināt infekciju pacientu uzturēšanās ilgumu slimnīcā.
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