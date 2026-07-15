Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas šomēnes pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kas šā gada jūnija beigās Preiļu novadā izraisīja suņa nāvi. Par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu Valsts policija uzsāka kriminālprocesu pret 1964. gadā dzimušu vīrieti, informē Valsts policijā.
2026. gada 26. jūnija vakarā Valsts policijas Latgales reģiona Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju no kādas iedzīvotājas, ka Preiļu novada Galēnu pagastā kādas mājas kāpņu telpā atrodas asins peļķe.
Ierodoties notikuma vietā, likumsargi nekavējoties veica operatīvos pasākumus, kuru laikā noskaidroja, ka 1964. gadā dzimis vīrietis cietsirdīgi izturējās pret suni, proti,
iesita dzīvniekam ar priekšmetu pa galvu, kā arī vairākas reizes spēra tai pa ķermeni, kā rezultātā dzīvnieks gāja bojā.
Noskaidrots, ka pēc tam vīrietis suņa līķi aiznesa uz kādas neapdzīvotas mājas telpām, kur to atstāja. Brīdī, kad amatpersonas ieradās notikuma vietā, vīrietis atradās stiprā alkohola reibumā.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta otro daļu, proti, par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku un dzīvnieka spīdzināšana, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, vai par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā, vai par dzīvnieka spīdzināšanu, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
2026. gada 6. jūlijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
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