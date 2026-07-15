Kāda 16 gadus veca meitene Rīgā iepazinās ar sociālā medija "TikTok" satura veidotāju no ārzemēm un jau tajā pašā naktī devās uz Portugāli, vēsta "Bez Tabu".
Meitene bija atbraukusi uz Rīgu pie 17 gadus vecās draudzenes, lai kopā izklaidētos. Vēlāk abas iepazinās ar kādu nepazīstamu vīrieti.
Tuviniekiem nav skaidri zināms, kur un kādos apstākļos notika iepazīšanās ar svešinieku. Meitene vien pastāstījusi, ka naktī iepazinusies ar šo vīrieti un pēc dažām stundām kopā ar draudzeni devusies uz lidostu "Rīga".
Viņa informējusi, ka kopā ar nepazīstamu vīrieti atrodas Frankfurtē un lūgusi par notiekošo nevienam nestāstīt un apgalvojusi, ka viss būs kārtībā. Meitene norādījusi, ka plāno paceļot un pavadīt laiku kopā ar slavenībām. Viņa arī pastāstījusi, ka ar vīrieti iepazinusies naktī un viņš solījis iespēju filmēt dažādus video kopā ar slavenībām.
Tēvs uzskata, ka šajā situācijā varētu būt noticis cilvēktirdzniecības mēģinājums.
Kad lidmašīna nosēdās Portugālē, trijotni jau sagaidīja likumsargi. Abas meitenes tika nogādātas krīzes centrā, kur viņām jāgaida vecāku ierašanās. Savukārt svešinieks uz neilgu laiku tika aizturēts, bet vēlāk no lidostas aizgāja brīvībā.
Biedrības "Patvērums Drošā māja" pārstāvji norāda, ka šādās situācijās nepilngadīgās pakļauj sevi nopietniem riskiem. Organizācijas valdes locekle Gita Miruškina skaidro, ka meitenēm pastāv iespēja tikt piespiestām nodarboties ar prostitūciju, iesaistītām pornogrāfiska satura veidošanā vai izmantotām narkotiku pārvadāšanai. Viņa uzsver, ka meitenēm var tikt izvirzītas prasības sniegt seksuālus pakalpojumus, bet atteikuma gadījumā varmākas var izmantot pazemošanu un seksuālu vardarbību, lai salauztu pretestību. Pēc viņas teiktā, šādā situācijā cietušajai var nebūt iespēju aizbēgt pat tad, ja telpas durvis vai logi ir atvērti.
Zvērināts advokāts Arturs Vaišļa norāda, ka līdzīgos gadījumos par notikušo pēc iespējas ātrāk telefoniski jāinformē policija. Viņš arī uzsver, ka Latvijas un ārvalstu tiesībsargājošo iestāžu sadarbība šādās situācijās ir efektīva. Advokāts brīdina, ka jauniešiem jābūt īpaši piesardzīgiem, saņemot aicinājumus doties uz ārvalstīm pie nepazīstamiem cilvēkiem, minot arī riskus, kas saistīti ar nelegālu orgānu tirdzniecību.
Plašāk skatieties raidījumā "Bez Tabu".
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