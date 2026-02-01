"Supernovas" pirmajā pusfinālā izraudzīti pieci finālisti.

Latvijas Televīzijas (LTV) dziesmu konkursa "Supernova" pirmajā pusfinālā sestdien pēc skatītāju un žūrijas kopvērtējuma noskaidroti pieci dalībnieki, kuri iekļuvuši konkursa finālā. Viņi turpinās cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, Austrijā.
Finālā no pirmā pusfināla iekļuvuši (alfabēta secībā):
- "De Mantra"ar dziesmu "Let Them"
- "Elpo" ar dziesmu "Blakus"
- Emilija ar dziesmu "All We Ever Had"
- "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad"
- Tikasha Sakama ar dziesmu "#010126 CODA"
Pirmajā pusfinālā uz skatuves kāpa 12 no kopumā 24 konkursa dalībniekiem. Finālisti tika noteikti skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā, abu pušu balsojumam esot vienlīdz nozīmīgam.
Otrajā pusfinālā uzstāsies atlikušie 12 dalībnieki, no kuriem tiks izraudzīti vēl pieci finālisti. Kopumā konkursa finālā 14. februārī sacentīsies desmit dalībnieki.
Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks skatītāju un žūrijas balsojums finālā, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā.
Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa "Supernova" pusfinālos noteica LSM izvēlēta žūrija, kurā pārstāvēti Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu nozares un televīzijas jomas profesionāļi, kā arī ārvalstu eksperti. Drošības apsvērumu dēļ žūrijas locekļu vārdi tiks atklāti tikai pēc Eirovīzijas konkursa noslēguma maijā.
Interese par dalību konkursā šogad bijusi ievērojama — pavisam saņemti 124 pieteikumi, no kuriem žūrija atlasīja 24 dalībniekus.
Emilijas priekšnesums:
"De Mantra" uznāciens:
"Kautkaili" uzstāšanās:
"Elpo" priekšnesums:
Tikasha Sakama sniegums:
