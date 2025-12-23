Clear -5.9 °C
#eirovīzija #šovi

Noskaidroti dziesmu konkursa "Supernova" pusfinālisti

Nedēļa Kabatā / Latvijas Avīze
2025. gada 23. decembris, 00:00
2025. gada 23. decembris, 00:00
"Supernova".
"Supernova".
Foto: Publicitātes

Dalībai Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa "Supernova" pusfinālos žūrija izvēlējusies 24 dalībniekus, kuri 2026. gada 31. janvāra un 7. februāra tiešraidēs sacentīsies par iekļūšanu finālā. Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks žūrija un skatītāji fināla balsojumā 14. februārī, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, Austrijā.

Konkursa "Supernova" 2026. gada pusfinālos iekļuvuši (alfabēta secībā):

Agnesse ar dziesmu "Oh My My" (A. Stengrevica, J. Markman un G. Gauci)

Dziedātāja plašāku atpazīstamību viņa ieguva, piedaloties konkursā "Supernova" 2018. gadā ar dziesmu "You Are My World".

Aivo Oskis ar dziesmu "Walking Out" (A. Oskis, T. J. Skutnabb-Javanainen)

Pieredzējis Latvijas mūziķis, kurš ir piedalījies gan vietējos, gan starptautiskos konkursos un festivālos. Aivo veiksmīgi sevi pierādījis arī kā radio personība.

Antra Stafecka ar dziesmu "Divejāda" (I. Viļums, A. Stafecka/I. Viļums)

Dziedātāja un Latvijas Radio 2 ētera balss, kurai izdoti vairāki dziesmu albumi un veidotas veiksmīgas muzikālās sadarbības ar Latvijā zināmiem un leģendāriem mūziķiem, dziedātājiem un komponistiem.

Atvara ar dziesmu "Ēnā" (Atvara, J. Jačmenkins jeb JJ LUSH)

Dziedātāja, kura ieguvusi atpazīstamību platformā "TikTok" ar debijas singlu "Pie manis tveries", kas guvis plašu atsaucību un izmantots arī seriālā "Nelūgtie viesi".

Blurie ar dziesmu "Lovin' Always Gets Me Down" (R. Dagilis)

Panākumi digitālajā vidē piesaistīja Londonas mūzikas izdevniecību un ierakstu kompāniju uzmanību, kas pavēra iespēju uzsākt darbu pie "top line" dziesmu rakstīšanas elektroniskās mūzikas producentiem un DJ.

Daba ar dziesmu "Panic Attack" (D. Bērziņš, S. P. Mata, T. Kamiński/D. Bērziņš, S. P. Mata)

Daba (Deniels Bērziņš) ir dziedātājs, dziesmu autors un producents no Rīgas, kurš plašāku atpazīstamību ieguvis, piedaloties televīzijas dziedāšanas konkursā. Viņa mūzika apvieno alternatīvo un "indie pop" skanējumu ar personīgu un atklātu stāstījumu par attiecībām, emocijām un dzīves pieredzi.

"De Mantra" ar dziesmu "Let Them" (L. Leitāne, M. Martinkena)

Muzikāls duets, kuru veido Liene Leitāne un Madara Martinkena. Dueta radītā mūzika atspoguļo dzīvi, mīlestību un brīvību, drosmīgi apvienojot dažādus stilus un radot unikālu skanējumu katrā projektā.

Edvards Strazdiņš ar dziesmu "I Ain't Got The Guts" (E. Strazdiņš)

Dziedātājs un dziesmu autors, kurš tiek dēvēts par latviešu jaunās kantri mūzikas cerību. Debijas albums "Lauku dzīves miera osta" tika nominēts un godalgots balvā "Zelta Mikrofons" kā labākais kantri albums.

"ELPO" ar dziesmu "Blakus" (A. Bašmakova, M. Makreckis/A. Bašmakova)

Muzikālais duets, ko veido Amanda Bašmakova un Mārtiņš Makreckis, sevi pieteica 2023. gada izskaņā ar debijas mini albumu "Rožu dārzs", bet 2025. gada sākumā ieguva mūzikas balvas "GAMMA" nomināciju kategorijā "Gada mākslinieks elektroniskās deju mūzikas žanrā".

Emilija ar dziesmu "All We Ever Had" (E. Bērziņa, P. Olsso/E. Bērziņa)

Emilija ir mūziķe un dziesmu autore, kuru plašāka auditorija iepazina 2023. gadā pēc dalības televīzijas dziedāšanas konkursā. Pēc uzvaras viņa izdeva debijas singlu "Sirds pelnos", kas guva plašu atpazīstamību, tika nominēts balvai "Zelta Mikrofons" 2025. gadā un ierindojās 4. vietā "Muzikālās bankas" finālā.

"Honey Blue" ar dziesmu "Blue Disco" (S. P. Mata, A. Kulagins, K. A. Paņina, D. Levuškāns, A. Ļevskojs)

Piecu draugu veidota "soul" un "indie" grupa, kuras skanējumā ieplūst arī "funk" un "soul jazz" elementi. Viņu mūzika savieno nostalģisku noskaņu ar laikmetīgu skanējumu, atklājot grupas nosaukumā pausto sajūtu – maiguma un melanholijas saspēli.

Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu "Home" (I. Grīsniņš Grīslis)

Dziedātājs, trompetists un dziesmu autors. Absolvējis Aizkraukles Pētera Barisona mūzikas skolas trompetes klasi un ilgstoši dziedājis "GG Choir" Gunāra Kalniņa vadībā. Ivo kā bekvokālists sadarbojies ar vairākiem Latvijā un ārvalstīs zināmiem māksliniekiem, kā arī darbojies grupā "Prego".

Jānis Rugājs ar dziesmu "Smoke" (E. Lahmany, K. Sleveland, J. Rugājs)

Dziedātājs, kurš mūzikas gaitas sācis Saldus mūzikas skolā un vēlāk turpinājis mācības Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas vokālistu nodaļā. Piedalījies vairākās izrādēs un konkursos, kā arī televīzijas talantu šovā, kur 2024. gadā sasniedza finālu. Šobrīd  dzied profesionālajā kamerkorī "Ave Sol".

"Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad" (K. Pāže, D. Bardovskis, K. Krūskops)

Grupu veido mūziķi Kristīne Pāže, Didzis Bardo un Krists Krūskops. "Kautkaili" pamatā ir eksperimenti ar nostalģiju mūzikā, sakausējot latviešu 90. gadu alternatīvo popmūziku ar pasaulīgu soulmūziku, izmantojot mūsdienīgus skaņu slāņus.

Krisy ar dziesmu "Take It" (K. Skrudupa, A. Ansons, B. Pyne)

Mūziķe, kas producē un raksta savas dziesmas angļu valodā. Viņa ir viena no retajām sievietēm Latvijas hiphopa arēnā un izceļas ar muzikālo stilu, kurā harmoniski savienojas R&B, hiphopa, popa un elektroniskās mūzikas elementi.

KRISTĪNE MEGIJA ar dziesmu "Insanity" (D. Laima)

Kristīne Megija Žvagiņa ieguvusi vidējo profesionālo izglītību kā džeza vokāliste, kā arī sākusi apgūt to tālāk augstskolā. Piedalījusies dažādos konkursos un koncertprogrammās gan Latvijā, gan citviet Eiropā, iegūstot godalgotas vietas un pieredzi, sastrādājoties ar dažādiem mūziķiem.

LEGZDINA ar dziesmu "Ribbon" (E. Legzdiņa, B. Dunkerley/E. Legzdiņa)

Dzimusi Latvijā, uzaugusi Londonā un kalta pagrīdes klubu kultūras karstumā, viņa ir žanrus lauzoša māksliniece, kas pazīstama ar saviem niknajiem pantiem un spēcīgo vokālu, kas vienā elpā spēj pārtapt no operiska līdz neapstrādāti raupjam.

Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel" (M. Galvanovskis, L. Vought, R. Bulavs/ M. Galvanovskis, L. Vought)

Dziedātājs, kurš savu solo karjeru uzsācis pirms deviņiem gadiem. Plašāku atpazīstamību guvis pēc dalības "Supernovā" 2022. gadā, kur ieguva ceturto vietu. Viņš saņēmis balvu "Zelta Mikrofons" par gada vērtīgāko dziesmu tautas balsojumā. Miks aktīvi koncertē un ir aizvadījis jaudīgu gadu, nospēlējot vairāk nekā 100 koncertu.

NOLARK ar dziesmu "Different Places" (R. Plešs, K. Daudziņš/R. Plešs, M. Daudziņš, K. Daudziņš)

Jauns dziedātājs, kurš savu muzikālo karjeru sācis 2018. gadā, izdodot pirmo mazo albumu "Lion". Kopš tā laika viņš aktīvi strādā pie jaunu singlu radīšanas un savu muzikālo prasmju attīstīšanas.

"Papīra lidmašīnas" ar dziesmu "You're My Saviour" (J. Ludženieks, R. Bērziņš/R. Bērziņš)

Draugu kompānija, kas pārtapusi grupā, kurai mūzika ir gan sirdslieta, gan dzīvesveids. Grupa sevi raksturo kā enerģisku un skatuvei radītu kolektīvu, kas dzīvo mūzikā un dalās sajūtās no pirmās nots līdz pēdējam akordam. Kopš pirmās oriģināldziesmas izdošanas 2022. gadā "Papīra lidmašīnas" kļuvusi par vienu no pieprasītākajām grupām Latvijā.

PAULA ar dziesmu "Dejot vien" (P. Dundere, J. Kalmanis/P. Dundere)

Paula Dundere dzied kopš divu gadu vecuma. No piecu gadu vecuma viņa dziedāja radošajā studijā "Pekšņi", vēlāk turpinot vokālās nodarbības studijā "Smaidiņi", ko vada viņas mamma Iluta Dundere. Paula piedalījusies dažādos mūzikas konkursos un televīzijas projektos Latvijā un Lietuvā, gūstot atpazīstamību un pieredzi.

Robert Ox ar dziesmu "Ravin' At The Taj Mahal" (R. Memmēns/M. Malmstorm, E. Gale)

Robert Ox, īstajā vārdā Roberts Memmēns, ir latviešu dziedātājs, mūzikas producents un dziesmu autors, kas sācis savu karjeru vokālās mākslas vidē. 16 gadu vecumā sācis dziedāt vokālajā grupā "Framest", ar kuru ir saistīts arī šobrīd. 23 gadu vecumā iesaistījās grupas "Citi Zēni" izveidošanā.

TIKASHA SAKAMA ar dziesmu "#010126 CODA" (N. Garkalne)

TIKASHA SAKAMA, īstajā vārdā Nansija Garkalne, ir spilgta jaunās paaudzes radošā personība. Viņas pieredze aptver satura veidošanu, producēšanu un tiešraižu vadīšanu, kas ļāvusi veiksmīgi apvienot radošumu ar profesionālu menedžmentu. 2024. gadā viņa kļuva par televīzijas šova uzvarētāju, kas kļuva par nozīmīgu pavērsienu viņas radošajā ceļā un iedvesmoja sākt solo karjeru.

Vēstnieks ar dziesmu "Vai tas ir kāds brīnums?" (R. Macats)

Vēstnieks, īstajā vārdā Rūdolfs Macats, ir latviešu mūziķis, dziesmu autors un producents. Savus studiju gadus viņš aizvadījis ārzemēs, mācoties Amsterdamā un Skandināvijā. Vēstnieka muzikālā karjera aizsākās 2017. gadā, kad pēc studijām ārzemēs viņš atgriezās Latvijā un pievērsās dziedāšanai un mūzikas producēšanai. Līdz tam Rūdolfs bija pazīstams mūziķu vidū kā meistarīgs pianists un bundzinieks.

Visas pusfināla dziesmas vienkopus klausāmas "supernova.lsm.lv" un "Supernovas" "YouTube" kontā.

Foto: Publicitātes

