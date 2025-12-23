Noskaidroti dziesmu konkursa "Supernova" pusfinālisti

Dalībai Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa "Supernova" pusfinālos žūrija izvēlējusies 24 dalībniekus, kuri 2026. gada 31. janvāra un 7. februāra tiešraidēs sacentīsies par iekļūšanu finālā. Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks žūrija un skatītāji fināla balsojumā 14. februārī, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, Austrijā.
Konkursa "Supernova" 2026. gada pusfinālos iekļuvuši (alfabēta secībā):
• Agnesse ar dziesmu "Oh My My" (A. Stengrevica, J. Markman un G. Gauci)
Dziedātāja plašāku atpazīstamību viņa ieguva, piedaloties konkursā "Supernova" 2018. gadā ar dziesmu "You Are My World".
• Aivo Oskis ar dziesmu "Walking Out" (A. Oskis, T. J. Skutnabb-Javanainen)
Pieredzējis Latvijas mūziķis, kurš ir piedalījies gan vietējos, gan starptautiskos konkursos un festivālos. Aivo veiksmīgi sevi pierādījis arī kā radio personība.
• Antra Stafecka ar dziesmu "Divejāda" (I. Viļums, A. Stafecka/I. Viļums)
Dziedātāja un Latvijas Radio 2 ētera balss, kurai izdoti vairāki dziesmu albumi un veidotas veiksmīgas muzikālās sadarbības ar Latvijā zināmiem un leģendāriem mūziķiem, dziedātājiem un komponistiem.
• Atvara ar dziesmu "Ēnā" (Atvara, J. Jačmenkins jeb JJ LUSH)
Dziedātāja, kura ieguvusi atpazīstamību platformā "TikTok" ar debijas singlu "Pie manis tveries", kas guvis plašu atsaucību un izmantots arī seriālā "Nelūgtie viesi".
• Blurie ar dziesmu "Lovin' Always Gets Me Down" (R. Dagilis)
Panākumi digitālajā vidē piesaistīja Londonas mūzikas izdevniecību un ierakstu kompāniju uzmanību, kas pavēra iespēju uzsākt darbu pie "top line" dziesmu rakstīšanas elektroniskās mūzikas producentiem un DJ.
• Daba ar dziesmu "Panic Attack" (D. Bērziņš, S. P. Mata, T. Kamiński/D. Bērziņš, S. P. Mata)
Daba (Deniels Bērziņš) ir dziedātājs, dziesmu autors un producents no Rīgas, kurš plašāku atpazīstamību ieguvis, piedaloties televīzijas dziedāšanas konkursā. Viņa mūzika apvieno alternatīvo un "indie pop" skanējumu ar personīgu un atklātu stāstījumu par attiecībām, emocijām un dzīves pieredzi.
• "De Mantra" ar dziesmu "Let Them" (L. Leitāne, M. Martinkena)
Muzikāls duets, kuru veido Liene Leitāne un Madara Martinkena. Dueta radītā mūzika atspoguļo dzīvi, mīlestību un brīvību, drosmīgi apvienojot dažādus stilus un radot unikālu skanējumu katrā projektā.
• Edvards Strazdiņš ar dziesmu "I Ain't Got The Guts" (E. Strazdiņš)
Dziedātājs un dziesmu autors, kurš tiek dēvēts par latviešu jaunās kantri mūzikas cerību. Debijas albums "Lauku dzīves miera osta" tika nominēts un godalgots balvā "Zelta Mikrofons" kā labākais kantri albums.