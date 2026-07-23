360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Kaspars Kambala atklāj, ka bijušās dzīvesbiedres Džesika un Tifānija pēdējā laikā satuvinājušās, un, vēloties izrunāt publiskajā telpā izskanējušās pretrunas. Videozvanā bijušās sievas pārrunā attiecības ar Kasparu, laulību laiku un to, kas viņām līdz šim nav bijis izstāstīts vai saprasts.
Raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Kaspars un Olga Kambali kopīgi skatās video ierakstu, kur Kaspara bijušās dzīvesbiedres dalās ar Kaspara laulību vēsturi un atklāj, ka ne visas detaļas par viņa iepriekšējām attiecībām viņām bijušas zināmas jau pašā sākumā. Tifānija stāsta, ka tikai pēc kāda laika uzzinājusi par iepriekšējo laulību, un arī Džesika dalās ar savu skatījumu uz notikumiem.
“Es pat nezināju, ka esmu trešā sieva,” Tifānija stāsta video ierakstā, norādot, ka attiecību sākumā ne visas detaļas par pagātni bijušas skaidri zināmas. Olga stāsta, ka kļūdas dēļ Kaspars 16 gados ar kādu meiteni bija salaulājies baznīcā, ko Kambalas tēvs palīdzēja anulēt.
Pēc video noskatīšanās uz to reaģē arī Kaspars Kambala un viņa sieva Olga. Kaspars neslēpj savas emocijas par bijušo sievu sacīto un atzīst, ka redzētais viņu sarūgtinājis.
“Pirmā sieva ir Džesika, otrā sieva ir Tifānija, trešā sieva ir Olga,” norāda Kaspars.
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