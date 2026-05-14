Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes Olga un Kaspars Kambalas turpina baudīt atpūtu Turcijā. Lai gan sākotnēji tas bija iecerēts kā romantisks kāzu jubilejas brauciens, idilli regulāri pārtrauc smagas sarunas par abu sarežģīto attiecību dinamiku un Kaspara iepriekšējo laulību pieredzi. Kamēr sieva lūko pēc ūdens priekiem un saules, vīrs aizvien biežāk kavējas atmiņās par asajiem konfliktiem ar savu bijušo dzīvesbiedri Džesiku.
Pastaigas laikā pa viesnīcas teritoriju atklājās arī kāds kuriozs saistībā ar ceļojuma plānošanu – izrādās, abi brīvdienas baudīs ilgāk, nekā cerēts. Olga atzina, ka bija kļūdaini uzskatījusi ceļojumu par īsāku. "Es biju pārliecināta, ka mēs jau rīt lidojam prom," viņa nosmējās, uzzinot, ka patiesībā viņiem rezervētas četras dienas un piecas naktis.
Kaspars nepalika atbildi parādā par sievas visai neparasto vizuālo tēlu saulainajos laikapstākļos, jo Olga virs košas mini kleitas bija uzvilkusi biezu kažokādas jaku. "Tu vispār esi pārliecināta, uz kurieni esi atnākusi? Kažokā!" viņš ironizēja, atgādinot par viņas sākotnējiem plāniem aktīvi sauļoties un apmeklēt akvaparku. Viņš mudināja sievu beidzot doties uz slidkalniņiem: "Skaties! Tinkš! Akvaparks! Ejam, tu esi gatava?" Uz ko saņēma noraidošu atbildi.
Kambala neslēpa prieku par servisu: "Tu man piecus gadus teici, ka man vajag uz "all-inclusive". Un šeit man patīk. Ēdiens ir labs." Tomēr vieglprātīgo atmosfēru drīz nomainīja saspringums. Pārrunājot neseno incidentu, kurā Kaspars sabojāja Olgas tērpus, saruna negaidīti aizveda pie viņa bijušās sievas.
"Varbūt tu esi kažokā, jo tev nav kleitas, ko vilkt? Pat Džesika man aizrādīja. Viņa saka: "Tu griez tagad kleitas?" Es tev sagriezu kleitas, piedosi man, sieviņ?" vaicāja Kaspars, solot situāciju labot, nopērkot jaunu kažoku. Viņš pat jokoja, ka būtu vērts uzrakstīt Džesikai, ka tieši no viņas viņš apguvis šādas destruktīvas metodes, kamēr Olga ieteica piebilst, ka vīram vienkārši "patīk lāpīt drēbes".
Kādreizējais sportists atklāti stāstīja par laiku, kad viņa profesionālā boksera statuss jebkuru sadzīves strīdu padarīja juridiski bīstamu. Viņš skaidroja, ka viņa dūres tika uzskatītas par ieroci: "Ja es kādam pieskaros, mani uzreiz liek cietumā."
Atsaucot atmiņā kādu īpaši emocionālu vakaru, Kaspars aprakstīja bijušās sievas vēlmi pēc nebeidzamām diskusijām: "Viņa gribēja runāt, runāt, runāt. Saka: "Parunājamies." Un tad jautāja, kāpēc es nenāku mājās." Viņš apgalvoja, ka situācija bijusi tik nokaitēta, ka sieviete pat izmantojusi elektrošoku.
Lūzuma punkts iestājies, kad strīda laikā par citu sievieti Kaspars izlabojis Džesikas kļūdu par konkurentes izcelsmi. "Es atnācu mājās. Saku: "Šitā nebūs, jo kaut kas notiks, un pēc tam man būs jāsēž cietumā." Un viņa tā: "Es dzirdēju, ka tu tagad esi ar to meksikāņu maitu," atcerējās Kaspars. Viņa replika, ka dāma ir spāniete, nevis meksikāniete, beigusies ar lidojošu vāzi pa galvu.
Pēc šī trieciena viņš pieņēmis lēmumu aiziet uz visiem laikiem, taču tam sekojusi atriebība: "Un tad es aizgāju prom un vairs nenācu atpakaļ, un tad manas drēbes tika sadedzinātas ugunskurā." Viņa mantas tika izmestas pa logu un publiski aizdedzinātas, izsaucot pat operatīvos dienestus.
Noklausījusies šo dramatisko stāstu, Olga nesteidza vīram piekrist. Viņa pauda viedokli, ka šādai agresijai no sievietes puses noteikti bija pamatots iemesls, liekot Kasparam aizdomāties par savu lomu tajā visā. Aizkadrā viņa savu nostāju pamatoja tieši: "Sievietes tāpat vien mantas nededzina. Vienkārši ne no kā. No labas dzīves tas nenotiek."
