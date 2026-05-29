Portālā 1188.lv publicēts videozvans, kurā šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Kaspara Kambalas bijušās laulātās draudzenes – otrā sieva Džesika Kambala un trešā sieva Tifānija Aronda – atklāti apspriež savu pagātnes pieredzi un pašreizējo nostāju pret bijušo basketbolistu un realitātes šova personību. Pēdējā laikā Kambala regulāri nonāk mediju virsrakstos, ko veicinājušas gan dēla Kristapa Andželo nepatikšanas ar likumu saistībā ar aizliegto vielu kontrabandu, gan paša sportista privātās dzīves noslēpumi.
Sākot sarunu, abas sievietes pozicionē sevi kā Kaspara otro un trešo sievu, neslēpjot, ka abpusējā diskusijā atklājušies līdz šim nezināmi fakti par viņu kopīgo bijušo vīru. Viņas deklarē, ka šīs publiskās grēksūdzes mērķis nav atriebība vai vēlme vīrieti nomelnot, bet gan vajadzība pārtraukt gadiem ilgušo klusēšanu. Tāpat abas dāmas skaidri liek saprast, ka nevēlas nekādu kontaktu ar Kasparu. Šādu lēmumu nostiprinājis incidents, kad sportists slepeni fiksēja videozvanu ar Džesiku un vēlāk to demonstrēja televīzijā, kā arī fakts, ka jebkurš dialogs ar viņu mēdz noslēgties ar informācijas sagrozīšanu.
Tifānija pirmo reizi dalās ar smagiem un sabiedrībai nezināmiem viņu laulības aspektiem. Viņas dzīvē bijis posms, kad tika zaudēti trīs mazuļi: meita Mikeila, kā arī dvīņi Viktoriia un Džeidens. Sieviete akcentē pretrunu ar Kaspara sarakstīto grāmatu – tajā lasāms tikai par vecāko meitu, kamēr dvīņi ir pilnībā ignorēti. "Viņš runā par Mikailu, bet nekad nerunā par mūsu dvīņiem," stāsta Tifānija, neslēpjot, ka šo traģisko notikumu fonā viņa pati atradusies uz dzīvības un nāves sliekšņa.
Sarunā netiek apieti arī ļoti intīmi jautājumi. Džesika neslēpj, ka abu laulības laikā apmeklētie terapeita seansi palīdzējuši viņai uzzināt par vīra biseksuālo orientāciju un citām slēptām personības šķautnēm, kas viņai kļuvis par milzīgu emocionālu triecienu. Līdzīgu patiesību, tikai īsi pirms attiecību galīgā sabrukuma, piedzīvojusi arī Tifānija. Viņa pati pamudinājusi Kasparu uz pilnīgu atklātību, un vīrietis toreiz šo patiesību esot apstiprinājis.
