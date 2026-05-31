Portālā 1188.lv nesen nonācis video materiāls, kurā redzama šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieka un sportista Kaspara Kambalas kādreizējo sievu, Džesikas un Tifānijas, saruna. Publicētais video, kurā abas sievietes neslēpj savas domas par kopīgo pagātni un Kaspara tagadējo dzīvesbiedri Olgu, radījis pamatīgu sasprindzinājumu Kaspara mājās. Olga, redzot šo materiālu, neslēpj sašutumu – viņai šķiet, ka abas dāmas ir burtiski apsēstas ar viņu privāto dzīvi un neatlaidīgi seko līdzi katram ģimenes solim un televīzijas ekrānos redzamajam.
Gatavojot maltīti un vienlaikus sarunājoties ar vīru virtuvē, Olga piemin saņemto ziņu par jauno videoierakstu. "Es, protams, negribu to skatīties, bet nu laikam būs vien jāskatās," viņa atzīst un piebilst: “Nu, vienkārši mūs vajā mentāli nelīdzsvarots cilvēks, man liekas. Vājā. Īstais vārds.”
Kamēr Kaspars pauž neizpratni par bijušo sievu nespēju likties mierā, vaicājot: "Ko kādam vajadzētu izdarīt, lai es rakstītu "non-stopā" visiem?", Olga dalās ar vēl kādu novērojumu. Izrādās, Džesika regulāri manāma dažādu interneta mediju komentāros, kas Olgai liekas pat biedējoši. "Viņa komunicē ar mums. Nu, tāds vispār bišķiņ "psycho" izskatās. Viņa redz kaut kādu virsrakstu vai vēl kaut ko un komentāros raksta, it kā tie esam mēs. Man liekas, viņa vispār nesaprot to "virtuvi"," spriež Olga un uzsver – Kaspara bijušās sievas aktivitātes destabilizē arī atmosfēru viņu mājās.
Aizkadra komentāros Olga neslēpj, ka sākotnēji situāciju uztvērusi ar humoru, taču tagad joki vairs prātā nenākot. “Pēc tam es vienkārši ieskatījos tajā – tur nav okei. Cilvēks vajā mūs. Viņa zina katru mūsu soli, tulko... Es varu iedomāties, kā viņa naktīs sēž, iztulko to, paskatās katru sēriju. Tam ir baigais laiks jāvelta. Īsāk sakot, vajā mūsu ģimeni,” secina Olga.
Kaut gan Kaspars demonstrē pilnīgu vienaldzību pret bijušo partneru viedokli, paziņojot: "Mani neinteresē ne tas, ko viņas raksta, ne tas, ko viņas saka.", Olga tomēr uzstāj uz kopīgu video noskatīšanos. “Ak Dievs, par ko man tas viss, bļ**? Nu, na*uj... Nu, ko viņas grib, Kaspar? Tu maz viņām esi devis, laikam. Tiešām man sēž "zelta vīrietis"?” Nespējot valdīt niknumu, Olga metas pretī datoram: "Jēziņ, sievietes, jūs esat briesmīgas! Nu, vienkārši – fuj!"
Uz vīra jautājumu, vai viņam vispār ir vērts to visu klausīties, dusmu nokaitētā Olga nespēj izprast šādas rīcības patiesos motīvus. "Tas ir amerikāņu šausmu stāsts priekš nenormālajiem!" atzīst Olga. Rezultātā Kaspars tomēr piekrīt dzirdēt abu sieviešu sakāmo.
Ierakstā Tifānija klāsta savu redzējumu par Kaspara personību: "Viņš nekad īsti nav sapratis, kas ir laulība un ko nozīmē laulības zvērests. Viņš prot skaisti runāt, viņam ir romantiska pieeja, kas spēj apburt cilvēkus, bet viņš turpina pieļaut vienas un tās pašas kļūdas," saka Tifānija, bet Džesika piebilst, ka, viņasprāt, nav šaubu, ka Kasparam nevajadzētu precēties vispār.
Tāpat Džesika ir pārliecināta, ka Kaspars savulaik lolojis stipras jūtas pret viņām abām, uz ko Olga reaģē ar asu pretreakciju, nosakot, ka "abas laikam uzskata sevi par lielām ekspertēm".
