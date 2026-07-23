Eiropas Komisija (EK) ceturtdien ASV interneta gigantam "Google" piemēroja divus naudassodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības (ES) Digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem.
EK piemēroja "Google" 460 miljonu eiro naudassodu par to, ka tas meklēšanas rezultātos pretlikumīgi devis priekšroku saviem pakalpojumiem, piemēram, "Google Flights" vai "Google Hotels", nevis konkurentu pakalpojumiem.
Otrs sods 430 miljonu eiro apmērā piemērots tāpēc, ka "Google" neļāva lietotņu izstrādātājiem bez maksas rādīt patērētājiem piedāvājumus ārpus "Google Play" lietotņu veikala.
Naudassodi piemēroti pēc izmeklēšanas, kas tika sākta 2024. gadā.
Šo naudassodu apmērs var pieaugt, ja "Google" 60 dienu laikā neveiks EK prasītās izmaiņas.
Šie sodi ir lielākie, kādi piemēroti vienam uzņēmumam saskaņā ar ES Digitālo tirgu aktu, kurā ir noteikti pienākumi lielām tiešsaistes platformām, kas digitālajā tirgū darbojas kā vārtziņi, proti, platformām, kuru dominējošais stāvoklis tiešsaistē apgrūtina patērētāju iespējas izvairīties no to lietošanas. Šo pienākumu mērķis ir nodrošināt taisnīgāku uzņēmējdarbības vidi un vairāk pakalpojumu patērētājiem.
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