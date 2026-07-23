Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi labdarības biedrības "Tavi draugi" noliktava.
Biedrība aģentūru LETA informēja, ka aizvadītajā nedēļas nogalē labdarības biedrības teritorijā Rīgā, Lapeņu ielā 23, izcēlies ugunsgrēks. Tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks ugunsgrēkā nav cietis.
Biedrība "Tavi draugi" sniegs plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām preses konferencē piektdien.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka naktī uz svētdienu pēc plkst. 3 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Lapeņu ielu. Notikuma vietā tika konstatēts, ka deg vienstāva angāra tipa ēka 250 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās 13 glābēji ar četrām autocisternām. Dzēšanas darbi turpinājās aptuveni trīs stundas.
Biedrība "Tavi draugi" nodrošina humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā.
Līdz pilna mēroga kara sākšanās dienai biedrība sniedza palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā tepat Latvijā, bet kopš kara pirmās dienas fokuss strauji nomainīts uz palīdzības sniegšanu Ukrainai. Tostarp nodrošināta arī palīdzība Ukrainas kara bēgļiem Latvijas-Krievijas robežpunktos.
Pateicoties privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem, biedrība kopš kara sākuma Ukrainā nogādājusi humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā, aģentūru LETA informēja biedrība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.