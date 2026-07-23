ASV valsts sekretārs Marko Rubio ceturtdien Manilā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) ārlietu ministru sanāksmes gaitā ticies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pavēstīja ASV Valsts departaments.
"Viņi apsprieda ASV un Krievijas attiecības, kā arī nepieciešamību izbeigt Krievijas un Ukrainas karu," teikts Valsts departamenta paziņojumā.
Rubio pēc tikšanās ar Lavrovu paziņoja, ka Vašingtona joprojām ir gatava uzņemties "konstruktīvu lomu", lai veicinātu kara izbeigšanu Ukrainā.
Tramps ir skaidri paudis — ASV ir gatavas palīdzēt, lai veicinātu "bezjēdzīgā kara" izbeigšanu, ja radīsies tāda iespēja, klāstīja Rubio.
Vašingtona ir nodevusi šo signālu Maskavai, norādīja Rubio.
"Mums bija laba saruna, atklāta saruna," sacīja ASV valsts sekretārs par tikšanos ar Lavrovu.
Rubio arī norādīja, ka kara izbeigšanai nepieciešamas "jaunas idejas".
"Ja miers iestāsies, tad tas notiks, pateicoties kādām jaunām idejām un koncepcijām, un mēs esam gatavi ierosināt dažas no tām piemērotā gaisotnē un formā, ja radīsies iespēja un tiks radīti atbilstoši apstākļi. Mēs esam gatavi uzņemties šo lomu pozitīvā garā," uzsvēra Rubio.
Kā paziņojumā savukārt klāstīja Krievijas Ārlietu ministrija, Lavrovs "informēja savu amerikāņu kolēģi par reālo situāciju kaujas līnijā" un "uzsvēra, ka nav pieļaujama turpmāka [Ukrainas] uzpumpēšana ar ieročiem".
Lavrovs arī norādīja uz "Eiropas valstu destabilizējošo politiku", teikts paziņojumā.
Tikšanās ilga aptuveni pusstundu. Tā kopš 2025. gada bija ceturtā divpusējā Lavrova un Rubio tikšanās.
Lavrovs, kā teikts paziņojumā, "atkal apstiprināja Krievijas puses gatavību konflikta politiskai un diplomātiskai atrisināšanai" un pauda "atbalstu" priekšlikumiem, ko "izvirzīja ASV puse" pērn augustā Aļaskā notikušajās Krievijas diktatora Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa sarunās.
Priekšlikumiem, "kam Krievijas līderis piekrita", norādīts paziņojumā.
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