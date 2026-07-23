Rīgas 825. dzimšanas dienas svētku un Rīgas vasaras programma pašvaldībai izmaksās 1,6 miljonus eiro, šodien preses konferencē teica Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Viņš uzsvēra, ka tie būs vērienīgi pasākumi, kas piesaistīts daudz apmeklētāju. Tiek lēsts, ka kopumā 45 pasākumus apmeklēs vismaz 200 000 cilvēku.
Tostarp tiks piesaistīti arī ārvalstu tūristi. Vismaz pusgadu starptautiskos pasākumos, kuros piedalās mērs, tā dalībnieki tiek aicināti uz Rīgas svētkiem. Viņš neprognozēja, cik liels tūristu skaits varētu apmeklēt svētkus.
Kleinbergs atzina, ka pašlaik viņam nav konkrēta pasākuma, kas būs viņa favorīts svētkos. Noteikti bērni vēlēsies apmeklēt "Red bull" šovu, mazāki bērni noteikti gribētu apmeklēt pasākumu darbnīcas, pieļāva mērs.
Kleinbergs piebilda, ka viens no favorītiem noteikti būs svētku kulminācija 15. augustā, kad paredzēta ļoti plaša programma.
Rīgas 825. dzimšanas dienas svinības šovasar sāksies 1. augustā un svinību pasākumi notiks visu mēnesi.
Paredzēti svētki apkaimēs, būs muzikālie parki, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. novembra krastmalā un citi pasākumi.
Svētki sākās ar "Rīgas vasaras" sienas gleznojuma jeb murāļa atklāšanu Eduarda Smiļģa ielā 46 un turpināsies ar Kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā, kas aicinās rīdziniekus un pilsētas viesus atklāt Rīgu no jauna — kā atvērtu pilsētu atvērtiem cilvēkiem.
Nacionālā teātra izrāde "Dumpīgā Rīga" notiks 7. augustā un 8. augustā Doma laukumā.
8. augustā notiks Labā krasta svētki Grīziņkalna parkā, kur dienas garumā paredzētas dažādas aktivitātes.
Rīgas dzimšanas dienas svinības turpināsies 14. augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā. Koncertā būs dzirdami mākslinieki Sign Libra, Evija Vēbere, apvienība "Solo Ansamblis" no Lietuvas un pašmāju "Oil X Gas".
Svētki 15. augustā tiks svinēti 11. novembra krastmalā, Vecrīgā, Vērmanes dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas Kongresu nama un Operas skvērā.
Mēneša izskaņā, 29. augustā, Vecrīgā Mazajā Jaunielā 5 un auto stāvlaukumā pie Mazās Jaunielas notiks Tradicionālās kultūras un amatniecības centra atklāšanas pasākums. Pie Rīgas pasažieru ostas kuģu piestātnes notiks starptautisks gaisa pūķu festivāls "Fantadroms", bet Vakarbuļļu pludmalē dienas izskaņā notiks Senās uguns nakts norises.
Svētku pasākumi notiks arī darbdienu vakaros, piemēram, "Muzikālie parki" plānoti 6. augustā, 13. augustā, 20. augustā un 27. augustā.
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