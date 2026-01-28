Raidījumā “Ģimene burkā” Kohu saime ieplānojusi aktīvu atpūtu uz kalna. Lai gan iecere par kopīgu slēpošanu izklausās aizraujoša, realitātē došanās ceļā izvēršas par pacietības pārbaudi – mājinieku lēnā rosīšanās pamatīgi aizkavē izbraukšanu. Kamēr tētis Viesturs jau sen ir pilnā ekipējumā pie durvīm, sieva un bērni vēl tikai meklē piemērotāko apģērbu, radot vīrietī redzamu neapmierinātību.
Šī aizraušanās Kohu ikdienā ienākusi pavisam nesen. Līdz šim viņi kalna nogāzes iemēģinājuši vien pāris reižu, taču ambīcijas ir lielas. Viesturs plāno iekarot Polijas un Slovākijas virsotnes kopā ar bērniem, kamēr dzīvesbiedre Olga šajos braucienos nepiedalīsies. Arī šajā reizē viņa paliek vērotājas lomā, jo nesenā muguras operācija prasa piesardzību un atteikšanos no fiziskas slodzes. Kamēr Olga koordinē meitu ģērbšanās procesu un palīdz izvēlēties siltākas drēbes, Viestura pacietības mērs ir pilns. Nespēdams ilgāk noraudzīties haosā, viņš iziet no mājas, noteikdams: "Labi, čau! Atā!"
Sēžot automašīnā, Viesturs turpina gaidīt ģimeni. Viņam precizitāte ir goda lieta, tādēļ lēnā sataisīšanās bieži kļūst par iemeslu asiem strīdiem. Viesturs neslēpj savu nostāju: "Man riebjās kavēt!" Vīrietis uzsver, ka viņa paradums ir būt klāt pat pirms norunātā laika, tāpēc dīkstāve viņu burtiski dzen izmisumā. Vērojot, kā minūtes rit veltīgi, viņš atzīst: "Šis mani mazliet tracina!"
Kad beidzot mājinieki parādās pie durvīm, arī Olga neslēpj savu nogurumu no ilgās gatavošanās, pajokojot, ka meitu gausums liek viņai ilgoties pēc mierīgām pensijas vecuma dienām. Tomēr izbraukšana atkal tiek atlikta – mazā Adriana attopas, ka kaut kas palicis mājās, un skrien atpakaļ. Tas kļūst par pēdējo pilienu Viestura pacietības kausā, kurš, saucot meitu uzvārdā, mudina visus nekavējoties ieņemt vietas auto, lai beidzot uzsāktu ceļu.
