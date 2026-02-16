Mazumtirdzniecības tīkls "Lidl Latvija” sadarbībā ar SIA "Gaļas nams - Ādaži" ievieš tirdzniecībā Latvijā ražotos fasētos salātus.
Kā informē veikala pārstāvji, šie ir pirmie Latvijā ražotie salāti, kas nonākuši “Lidl” veikalu plauktos un tie tiks tirgoti ar zīmolu “SuShef”.
Līdz šim veikalos bija pieejami galvenokārt citu Eiropas valstu ražojumi.
Jaunajā piedāvājumā ietilpst septiņu veidu salāti:
rasols, pupiņu salāti ar vistas gaļu, pupiņu salāti ar kūpinātu gaļu, krabju nūjiņu salāti, siera salāti ar burkāniem, siera salāti ar ķiplokiem, biešu salāti ar ķiplokiem. Šis piedāvājums pieejams arī Igaunijas “Lidl” veikalos, bet tuvāko nedēļu laikā pieci no šiem salātu veidiem nonāks arī Lietuvas “Lidl” veikalos.
"Esam rūpīgi meklējuši ražotāju, kas spētu nodrošināt autentisku, mājas garšai līdzīgu kvalitāti. Jau pirmajās nedēļās pēc šo salātu ieviešanas redzam lielu klientu interesi. Tāpat redzam ražotāja gatavību un apņēmību augt kopā ar mums, jo uzņēmumam ir pavērusies iespēja eksportēt salātus “Lidl” tīklā visās Baltijas valstīs,” tā “Lidl Latvija” valdes loceklis un Iepirkumu departamenta vadītājs Aleksis Latore Garsija.
Savukārt "Gaļas nams – Ādaži” valdes loceklis un “SuShef” zīmola pamatlicējs Jurijs Skribis norāda, ka gatavo maltīšu produktu līnija “SuShef” veidota, balstoties vietējā patērētāja ikdienas ēšanas paradumos un garšas izvēlēs.
"Sortimenta pamatā ir pazīstamas receptes un uzsvars uz kvalitāti, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot tam, lai arī izmantotajās izejvielās dominētu vietējās izcelsmes sastāvdaļas. Augstu vērtējam iespēju Baltijas mērogā attīstīt gatavo maltīšu segmentu."
Uzņēmums “Gaļas Nams - Ādaži” ir viens no pirmajiem vietējiem ražotājiem, ar ko “Lidl” sāka sadarbību, ienākot Latvijas tirgū. Līdztekus jaunajiem “SuShef” salātiem, “Lidl” ikdienā piedāvā arī uzņēmuma ražoto gaļas produkciju.
“Gaļas Nams - Ādaži” sadarbībā ar “Lidl” turpinās attīstīt kulinārijas produktu segmentu, un tuvākajā laikā plānots sortimentu paplašināt gan ar zupām, gan otro ēdienu maltītēm.
Pašlaik uzņēmums “Lidl” sadarbojas ar aptuveni 80 vietējiem ražotājiem, tāpat arī pieaug to privāto zīmolu produktu sortiments, kas ražoti Latvijā.
SIA “Lidl Latvija” izveidots 2018. gada februārī un savu veikalu tīklu Latvijā atvēra 2021. gada 7. oktobrī. Šobrīd “Lidl Latvija” tīklā ir 38 veikali 16 Latvijas pilsētās.
Uzņēmums reģistrēts 2016. gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. Vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu