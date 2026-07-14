ASV Jeloustonas nacionālajā parkā bizons uzbrucis 65 gadus vecam tūristam, uzmetot viņu gaisā un nodarot vairākas traumas, vēsta ārvalstu mediji.
Incidents notika piektdienas vakarā kempingā "Bridge Bay" netālu no Jeloustonas ezera. Vīrietis parkā atradās kopā ar savu mazdēlu. Sociālajos medijos izplatītā video redzams, ka abi apstājas, lai nofotografētu zālē guļošo bizonu, taču dzīvnieks pēkšņi pieceļas un metas viņiem virsū. Mēģinot aizbēgt, vīrietis tiek panākts, un bizons viņu ar galvu uzmet gaisā.
Pēc incidenta cietušais nogādāts slimnīcā, kur viņam veikta operācija. Vīrietis guvis vairākus ievainojumus, tostarp kaulu lūzumus. Savukārt viņa mazdēls nav cietis.
Uzbrukumu nofilmēja fotogrāfs Maiks Makleods, kurš pēc tam steidzās palīgā cietušajam. Viņš medijiem stāstīja, ka vīrietis pēc uzbrukuma bija pie samaņas, taču izjuta stipras sāpes. Pēc Makleoda teiktā, viņš un mazdēls atradās pietiekamā attālumā no dzīvnieka un nebija to provocējuši.
Jeloustonas nacionālā parka administrācija norāda, ka bizoni parkā ievaino vairāk cilvēku nekā jebkurš cits savvaļas dzīvnieks. Tiek uzsvērts, ka tie ir neprognozējami, spēj skriet aptuveni trīs reizes ātrāk par cilvēku. Bizoni aizsargā savu teritoriju, ja jūtas apdraudēti, un
var kļūt agresīvi, ja jūtas apdraudēti vai cilvēki pietuvojas pārāk tuvu.
Savvaļas dzīvnieku eksperti skaidro, ka vasaras vidū bizoniem ir pārošanās sezona, kuras laikā tēviņi var kļūt īpaši agresīvi.
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