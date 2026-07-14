Interviju raidījumā 1188.lv "Un tā tas sākas" aktieris Andris Daugaviņš dalās pārdomās par to, kas, viņaprāt, mūsdienās vīriešiem ir visgrūtākais. Viņa atbilde ir lakoniska – saglabāt vīrišķību un uzņemties atbildību par savu rīcību.
Viņš uzskata, ka mūsdienu vīriešiem arvien biežāk pietrūkst cieņas, atbildības un gatavības risināt problēmas aci pret aci. Aktieris min piemērus gan attiecībās ar sievietēm, gan ikdienas konfliktos, kas nereti tiek pārcelti uz sociālajiem tīkliem.
"Ja vajag kaut ko izdarīt – izdariet. Ja vajag kaut ko izrakt – izrociet. Bet nekļūstiet par tirliņiem," saka Daugaviņš, mudinot vīriešus rūpēties par savu raksturu un neizvairīties no pienākumiem.
Viņš kritizē arī tendenci konfliktus risināt internetā, nevis reālajā dzīvē. Tāpat, runājot par attiecībām, aktieris uzsver, ka vīrietim jāspēj atbildēt par saviem solījumiem un izvēlēm. Viņaprāt, nav pieņemami pamest partneri brīdī, kad viņai visvairāk nepieciešams atbalsts.
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