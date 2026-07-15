Spānijas futbola izlase otrdien kļuva par pirmo Pasaules kausa finālisti. Pusfinālā Spānijas futbolisti ar 2:0 (1:0) uzvarēja Franciju, sasniedzot meistarsacīkšu finālu vien otro reizi vēsturē.
Mača ievadā uz pretinieku vārtiem vairāk uzbruka Spānijas futbolisti, un Francijas izlasē pie dzeltenās kartītes tika Adrjēns Rabio.
Pēc spēlētām nepilnām 20 minūtēm Francijas soda laukumā, mēģinot atvairīt bumbu, francūzis Lukass Diņs trāpīja pa augšstilbu Spānijas uzbrucējam Laminam Jamalam, tādējādi spāņiem tiekot pie 11 metru soda sitiena. "Pendeli" precīzi izpildīja Mikels Ojarsabals, izvirzot vadībā Spāniju.
Nepilnas desmit minūtes vēlāk Francijas izlases rindās savainojumā iedzīvojās Viljams Salibā, un viņa vietā laukumā devās Maksenss Lakruā. Īsi pēc tam pēc divcīņas ar vienu no francūžiem Spānijas komandā pie dzeltenās kartītes tika Marks Kukurelja.
Otrā puslaika ievadā 58. minūtē Spānijai izdevās dubultot pārsvaru. Pēc saspēles pie Francijas soda laukuma Dani Olmo piespēlēja Pedro Porro, kurš bija palicis viens pats un ar vienu pieskārienu raidīja bumbu Francijas vārtos.
Aptuveni divas minūtes vēlāk vēl Jamals pretuzbrukumā guva vārtus, taču aizmugures dēļ tie netika ieskaitīti.
Mača turpinājumā francūži mēģināja tikt līdz pretinieku soda laukumam, bet Spānijas futbolisti veiksmīgi spēlēja aizsardzībā, neļaujot Francijai tikt pie labām vārtu gūšanas iespējām.
Desmit minūtes līdz pamatlaika beigām, mēģinot apturēt Francijas pretuzbrukumu, spāņu vārtsargs Unai Simons izskrēja ārpus soda laukuma, tomēr Dezirē Duē vilcinājās ar sitiena izpildīšanu un viņa raidījums tika bloķēts.
Vēl pēc sadursmes ar Simonu dzelteno kartīti nopelnīja Francijas uzbrucējs Kilians Mbapē, kurš nebija apmierināts ar vārtsarga mēģinājumiem vilcināt spēles laiku. Kompensācijas laikā spāņi droši nosargāja uzvaru.
Otrā pusfinālā trešdien tiksies Anglijas un Argentīnas izlases.
Spāņi pēc līdz šim vienīgā fināla sasniegšanas 2010. gadā kļuva par čempioniem.
Spāņi finālturnīru sāka ar negaidītu neizšķirtu pret Kaboverdi (0:0), pēc tam svinot tikai uzvaras. Grupu turnīra turpinājumā Spānijas futbolisti pārspēja Saūda Arābiju (4:0) un Urugvaju (1:0), bet izslēgšanas turnīrā apturēja Austriju (3:0), Portugāli (1:0) un Beļģiju (2:1). Pēdējās divās kārtās uzvaru nodrošināja Mikela Merino vārtu guvumi spēļu beigu fāzēs.
Francijas izlase apakšgrupā uzvarēja Senegālu (3:1), Irāku (3:0) un Norvēģiju (4:1), bet turpinājumā izslēgšanas turnīrā aizvadīja mačus bez ielaistiem vārtiem - pirmajā kārtā ar 3:0 uzvarēta Zviedrija, astotdaļfinālā ar 1:0 pārspēta Paragvaja, bet ceturtdaļfinālā ar 2:0 pieveikta Maroka. Ceturtdaļfināla spēli pret Maroku savainojuma dēļ nepabeidza Mbapē.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.
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