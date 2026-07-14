Televīzijas personība Uģis Joksts pirmo reizi atklājis, ka viņa un sievas Aijas Jokstes laulība izjuka nevis citas mīlestības vai skaļu konfliktu dēļ, bet gan pakāpeniski uzkrājušās necieņas un vienaldzības dēļ, raksta žurnāls "Jauns OK".
Viņš stāsta, ka ar sievu vairs nedzīvo kopā jau četrus gadus, lai gan juridiski laulība joprojām nav šķirta.
Attiecību izjukšanas pamatā bija savstarpējas necieņas uzkrāšanās. Viņš norāda, ka nozīmīgu lomu nospēlēja arī ikdienas rutīna, kurā abi bija tik ļoti ieslīguši, ka pamazām zudusi vēlme ieguldīt darbu attiecību uzturēšanā.
Televīzijas personība atzīst — attiecības vairs nav bijis iespējams glābt. Viņš vienaldzību uzskata par vienu no smagākajām lietām attiecībās un pielīdzina to vardarbībai.
Viņš vairs neuzskata, ka attiecības būtu jāsaglabā tikai pašu attiecību dēļ, un ir pārliecināts, ka nav vērts ieguldīt spēkus tur, kur otra cilvēka interese nav abpusēja. Viņa ieskatā, ja no otras puses nav vēlmes veidot attiecības, tās nav iespējams izveidot, tāpēc jāspēj pieņemt situāciju un dot iespēju satikt cilvēkus, kuri patiesi vēlas būt līdzās.
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