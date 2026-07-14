ASV naktī uz otrdienu deva jaunus triecienus Irānai trešo nakti pēc kartas, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa teikto, ka vienošanās ar Irānu vēl ir iespējama.
"Mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus šonakt, un mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus rīt," Tramps pirmdien paziņoja konservatīvajam radio programmu vadītājam Hjū Hjūitam.
Neilgi pēc tam ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) paziņoja par triecienu sākšanos plkst. 23.45 pēc Latvijas laika.
"Šie triecieni turpināsies, nodarot lielu postu Irānas spēkiem un samazinot to spēju uzbrukt nevainīgiem civiliedzīvotājiem un tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā," paziņoja CENTCOM.
Tramps pagājušajā nedēļā oficiāli informēja ASV Kongresu, ka ASV ir atsākušas militāro konfliktu ar Irānu. Šādi Pentagonam tika dotas vēl 60 dienas operācijām šajā reģionā bez Kongresa apstiprinājuma.
ASV armija paziņoja, ka pirmdienas rītā trāpījusi desmitiem mērķu, savukārt Irānas Revolucionārā gvarde paziņoja, ka devusi jaunus triecienus Bahreinai, Jordānijai, Kuveitai un Omānai.
Tramps arī draudēja iznīcināt "Cērtes kalnu" - dziļi pazemē paslēptu kodolobjektu pie Natanzas. Rietumu izlūkdienestiem ir aizdomas, ka Irāna tur būvē nedeklarētu urāna bagātināšanas vietu.
"Pasakiet irāņiem būt gataviem. Lai viņi zina, ka mēs nākam (..) viņi neko nevar padarīt," Tramps sacīja Hjūitam.
Tramps: ASV saņems samaksu par Hormuza šauruma sargāšanu
ASV saņems samaksu par Hormuza šauruma sargāšanu, pirmdien paziņojis Donalds Tramps.
Iepriekš Tramps pavēstīja, ka ASV pārņems savā kontrolē šo stratēģiski svarīgo ūdensceļu.
"Mēs kļūsim par šauruma sargātājiem,"
telekanālam "Fox News" teica Tramps, piebilstot, ka ASV līdz šim Hormuzu apsargājušas par velti, bet tagad bagātās valstis tām atlīdzināšot izdevumus.
"Mums maksās par šī šauruma sargāšanu. Daudz naudas, bet mēs vienkārši vēlamies saņemt atlīdzību par to, ka darām visu šo darbu, pakļaujot riskam mūsu cilvēkus," teica Tramps.
Vēlāk savā platformā "Truth Social" Tramps ierakstīja, ka ASV atjauno Irānas blokādi, kas nozīmē, ka "netiks atļauts Irānas kuģiem vai klientiem iebraukt vai izbraukt", savukārt "visām pārējām valstīm tiks nodrošināta taisnīga un brīva šauruma izmantošana".
"ASV turpmāk tiks dēvētas par "Hormuza šauruma aizsargātāju", un "taisnīguma labad" ASV saņems 20% no visu pa šaurumu pārvadāto kravu vērtības, "lai segtu visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu drošību un aizsardzību šajā ļoti nestabilajā pasaules reģionā", norādīja Tramps.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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