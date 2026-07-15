Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) atsaucis iepriekšējās valdības ieceri palielināt patvēruma meklētāju dienasnaudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī.
"Te atkal atgriezīsimies pie pamatbūtības – mums vispirms ir jāparūpējas par mūsu pašu pilsoņiem, lai viņiem būtu nodrošināta pietiekama labklājība, nevis metot dažādu veidu sociālos labumus, palielinot rindas pie ārstiem un tamlīdzīgi, sniedzot bezmaksas vai, precīzāk, valsts apmaksātu atbalstu trešo valstu pilsoņiem," sabiedriskajam medijam norādījis iekšlietu ministrs. Tikmēr Latvijas Cilvēktiesību centra jurists Edgars Oļševskis iebildis, ka Latvijai migrācijas politikā jāievēro Eiropas Savienības tiesības un cilvēktiesību standarti. Viņaprāt, pašreizējā dienasnauda, kas ir vidēji trīs eiro dienā jeb ap 90 eiro mēnesī, patvēruma meklētājiem ir pārāk zema, lai nodrošinātu minimālus dzīves apstākļus. Arī soctīklos parādījušies atšķirīgi komentāri. Ir tādi, kas kritizē Dombravas lēmumu, izsakot pat bažas, vai tas nepalielinās noziedzību – sajūtoties nepietiekami nodrošināti, patvēruma meklētāji varētu ķerties pie kriminālām metodēm.
Jāpiebilst, ka patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki" tiek nodrošināta gan uzturēšanās, gan ēdināšana – atbilstoši Valsts robežsardzes interneta lapā pieejamajai informācijai, par to 2023. gadā noslēgts līgums uz četriem gadiem par 280 000 eiro ar SIA "Skolu ēdināšanas serviss".
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