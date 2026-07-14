Īru jauktās cīņas mākslas (MMA) cīkstonis Konors Makgregors paziņojis, ka viņam tiks veikta operācija pēc ceļgala traumas, kuru viņš guva savā atgriešanās cīņā UFC 329 turnīrā pret Maksu Holoveju. Sportists vienlaikus uzsvēris, ka pēc rehabilitācijas plāno atgriezties oktagonā un aizvadīt vēl vismaz vienu cīņu.
Makgregors UFC sacensībās atgriezās pirmo reizi kopš 2021. gada, taču viņa cīņa ilga tikai 69 sekundes. Trauma tika gūta jau cīņas sākumā pēc neveiksmīgas spēriena izpildes, un tiesnesis pārtrauca dueli, kad kļuva skaidrs, ka īrs nespēj to turpināt.
Sociālajā medijā "Instagram" Makgregors pavēstīja, ka viņa turpmākais plāns ir veikt operāciju, iziet rehabilitāciju un atsākt treniņus. "Operācija. Rehabilitācija. Atgriešanās cīņas mākslas treniņos. Un atkal cīņā. Pēdējā cīņa mana līguma ietvaros," rakstīja sportists.
Pēc cīņas Makgregors arī noraidīja pieņēmumus, ka oktagonā būtu devies jau ar iepriekšēju savainojumu. Viņš norādīja, ka līdz cīņai bijis pilnībā vesels un visa treniņnometnes laikā bez problēmām izpildījis tos pašus spērienus, kas izmantoti arī cīņas sākumā. Pēc viņa teiktā, savainojums radies negaidīti.
UFC prezidents Dana Vaits pēc turnīra žurnālistiem sacīja, ka Makgregors, iespējams, pārrāvis ceļgala priekšējo krustenisko saiti (ACL), taču galīgā diagnoze tobrīd vēl nebija apstiprināta. Arī Makgregora treneris Džons Kavana uzsvēra, ka cīkstonim pirms dueļa nebija ceļgala savainojuma un izšķirošais spēriens treniņos ticis izpildīts regulāri bez jebkādām problēmām.
38 gadus vecais Makgregors līdz šim pēdējo reizi UFC cīnījās 2021. gadā, kad duelī pret Dastinu Porjē salauza kāju. Kopš tā laika viņa atgriešanās vairākkārt tika atlikta dažādu iemeslu dēļ, tostarp citu savainojumu dēļ.
Neskatoties uz neveiksmīgo atgriešanos, Makgregors norādījis, ka negrasās noslēgt karjeru un pēc atveseļošanās vēlas izpildīt vēl pēdējo cīņu sava pašreizējā UFC līguma ietvaros.
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