Nedēļas nogalē nelaimes gadījumā cietis šovmenis un frizieris Marselino. Viņš guvis apdegumus pēc tam, kad, mēģinot aizdedzināt lapu un zaru ugunskuru, pirms tam bija aplējis to ar benzīnu. Pēc notikušā Marselino nogādāts Valsts Apdegumu centrā, vēsta portāls "tv3.lv".
Marselino stāsta, ka kopā ar draugiem nolēmis iekurināt ugunskuru. Viņš zaru kaudzi aplējis ar benzīnu un mēģinājis to aizdedzināt ar šķiltavām, taču noticis sprādziens, un ugunskurs acumirklī uzliesmojis.
Mūziķis un šovmenis atzīst, ka iepriekš nav zinājis, ka benzīna tvaiki var izraisīt šādu sprādzienu. Viņš norāda, ka tobrīd nebija stiprā alkohola reibumā, tādēļ spējis izvairīties no smagākām sekām.
Pēc tam Marselino nogādāts Valsts Apdegumu centrā, kur mediķi viņu informējuši, ka acis nav cietušas. Lai gan gūtie apdegumi ir sāpīgi un vizuāli izskatās nopietni, ārsti prognozējuši, ka tie sadzīs, neatstājot lielas rētas.
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