Kurzemes rajona tiesa izskatīja krimināllietu, kurā par tiesas nolēmuma nepildīšanu, svešas mantas tīšu bojāšanu un par atteikšanos no alkohola ietekmes pārbaudes bija apsūdzēts Saldus novada iedzīvotājs Oskars V.
Ar tiesas spriedumu Oskars atzīts par vainīgu visos trijos viņam inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos un sodīts ar sešiem mēnešiem cietumā.
Šos visus trīs noziegumus Oskars izdarīja 2025. gada naktī uz 19. oktobri nepilnas pusotras stundas laikā. Noziegumu veikšanas vieta – Saldus novada Ezeres pagasts.
Sagriež riepas, iebrauc grāvī un sagaida policiju
Ar Kurzemes rajona tiesas 2023. gada 31. maija lēmumu Oskaram bija noteikti pagaidu aizsardzības līdzekļi pret vardarbību, tostarp aizliegums atrasties tuvāk par 100 m no mājokļa, kurā pastāvīgi dzīvo Inga (vārds mainīts). Ar šo tiesas nolēmumu vīrietis bija iepazīstināts tā paša gada 6. jūnijā un vienlaikus brīdināts, ka lēmuma ļaunprātīgas neizpildes gadījumā viņš tiks saukts pie kriminālatbildības. Tas gan vīrieti neatturēja no šo aizliegumu pārkāpšanas. Pērnā gada 19. oktobrī ap pulksten 1.30 viņš ar no paziņas aizlienētu automašīnu "Opel Astra" ieradās pie daudzdzīvokļu nama, kurā dzīvo Inga, iegāja kāpņu telpā un uzkāpa stāvā, kurā atrodas sievietes dzīvoklis. Lai arī bija vēla nakts stunda, Oskars klauvēja pie durvīm un raustīja rokturi. Durvis viņam netika atvērtas. Vēlais "ciemiņš" pamanīja, ka durvju slēdzenē ārpusē atrodas atslēga. Viņš