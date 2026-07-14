Vakar, atrodot sprādzienbīstamu Otrā pasaules kara lādiņu, Valmierā evakuēti 40 cilvēki, informē pašvaldībā.
Pirmdien Valmierā, Graudu ielā, rakšanas darbu laikā tika atrasts sprādzienbīstams Otrā pasaules kara lādiņš.
Graudu iela uz laiku bija slēgta posmā no Ezera ielas līdz Annas ielai.
Tika informēti iespējamā sprādzienviļņa rādiusā esošo māju iedzīvotāji, kā arī 40 cilvēki evakuēti. Atbildīgie dienesti teritoriju norobežoja un izsauca Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālistus, kuri sprādzienbīstamo priekšmetu transportēja neitralizēšanai.
Pēc tam evakuētie iedzīvotāji varēja atgriezties savās dzīvesvietās, un satiksme Graudu ielas posmā atjaunota, informē pašvaldība.
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