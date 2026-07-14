Žurnālists Kārlis Streips šomēnes sociālajos medijos paziņoja, ka finansiālu iemeslu dēļ tiek apturēts viņa vadītais "TV24" raidījums "Streips pārlūko pasauli". Tagad sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņš plašāk skaidrojis notikušo un atzinis, ka cer sadarbību ar televīziju turpināt.
Streips ar "TV24" vadību vienojies augusta beigās atkal tikties, lai pārrunātu iespējas raidījumu atjaunot citā formātā vai ar mazāku finansējumu.
Žurnālists stāsta, ka par lēmumu uzzinājis negaidīti. Viņš saņēmis zvanu no "TV24" ar aicinājumu ierasties uz tikšanos, kurā informēts, ka televīzijas finansiālo grūtību dēļ pieņemts lēmums apturēt tieši viņa raidījumu.
Pēc vairāk nekā piecdesmit televīzijā pavadītiem gadiem Streips atzīst, ka vēl nevēlas noslēgt savu profesionālo darbību un ir gatavs apsvērt dažādus risinājumus, lai sadarbība turpinātos.
Streips arī atgādina, ka pagājušajā gadā kļuva par pensionāru, tādēļ ienākumi no "TV24" nav viņa vienīgais iztikas avots.
Vairāk uzziniet žurnālā "Kas Jauns".
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