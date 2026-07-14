Naktī uz otrdienu ukraiņu lidrobotu uzlidojumam pakļauta Salavatas naftas pārstrādes rūpnīca Baškortostānā, kas atrodas aptuveni 1400 kilometrus no frontes līnijas.
Aculiecinieki stāsta par vairākiem sprādzieniem, un sociālās saziņas vietnēs publicētajos fotouzņēmumos un videoierakstos redzami tumšu dūmu mākoņi, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas.
Krievijas enerģētikas gigantam "Gazprom" piederošais uzņēmums "Gazprom ņeftehim Salavat" ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem valstī.
Saskaņā ar tīmekļa laikraksta "The Moscow Times" datiem 2024. gadā rūpnīca pārstrādāja 7,2 miljonus tonnu jēlnaftas, kas sastāda 2,7% no Krievijas pārstrādes kopapjoma.
2025. gada septembrī rūpnīca divkārt tika pakļauta ukraiņu lidrobotu uzbrukumiem, taču, kā apgalvo Baškortostānas vietvaldis Radijs Habirovs, pēc uzlidojumiem tā turpināja darbu ierastā režīmā.
Doneckā izcēlies ugunsgrēks krievu munīcijas noliktavā
Naktī uz otrdienu krievu okupētajā Doneckā izcēlies ugunsgrēks iebrucēju munīcijas noliktavā un sākusies tajā glabāto lādiņu detonācija, ziņo ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+".
Publicēti arī videoieraksti no notikumu vietas.
Video, kas uzņemti no liela attāluma, redzams plašs ugunsgrēks un dzirdami sprādzieni.
Šobrīd nav informācijas nedz par ugunsgrēka cēloņiem, nedz precīzu noliktavas atrašanās vietu.
Ukraina: Krievijas triecienā ārvalstu kravas kuģim pie Odesas nogalināti pieci cilvēki
Krievijas gaisa triecienā ārvalstu kravas kuģim pie Odesas ir nogalināti vismaz pieci apkalpes locekļi un ievainoti 12, pirmdien paziņoja Ukrainas amatpersonas.
Kuģis brauca ar Togo karogu un trieciena brīdī izkrāva mēslojumu kādā Melnās jūras ostā pie Odesas, lietotnē "Telegram" pavēstīja Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Kipers.
Pašā Odesā krievu uzbrukumā tika sabojāti vai iznīcināti vairāk nekā 10 autobusi, kā arī tika nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām un sanatorijai, ievainojot vismaz piecus cilvēkus.
Krievijas uzbrukums kuģim pie Odesas var būt atbilde uz Ukrainas Bruņoto spēku triecieniem Krievijas tankkuģiem un prāmjiem Azovas jūrā. Tankkuģi tika izmantoti, lai apietu starptautiskās sankcijas un transportētu Krievijas naftu un naftas produktus, savukārt prāmji nodrošina Krievijas militāro loģistiku.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 421 810
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 421 810 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1120 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 131 tanku, 24 932 bruņutransportierus, 45 911 lielgabalus un mīnmetējus, 1931 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 1491 zenītartilērijas iekārtu, 437 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1905 sauszemes bezpilota sistēmas, 407 201 bezpilota lidaparātus, 4899 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 119 862 automobiļus un autocisternas, kā arī 4416 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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