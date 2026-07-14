Jūras spēku Krasta apsardzes dienestam nav izdevies atrast Baltijas jūrā pazudušo ūdenslīdēju.
Meklēšanas operācijā aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas bija iesaistīti Jūras spēku patruļkuģi P-07 un P-09, meklēšanas un glābšanas laiva SAR-2, Valsts robežsardzes kuģis RK-29, kā arī Jūras spēku kuģis ar zemūdens bezpilota aparātu.
Kā norāda Jūras spēki, ņemot vērā ūdens temperatūru, kas meklēšanas laikā bija aptuveni +19 °C, meklēšana tika veikta atbilstoši starptautiskajām meklēšanas un glābšanas vadlīnijām – operācija ilga 38 stundas, un rajons tika pārmeklēts no gaisa, uz ūdens un zem ūdens.
Informāciju par pazudušu ūdenslīdēju Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma svētdien, 12. jūlijā, plkst. 14. Četru ūdenslīdēju grupa bija devusies niršanā pie kuģa vraka. Pēc niršanas trīs ūdenslīdēji veiksmīgi iznāca virspusē, bet viens ne. Atbalstu sākotnējos meklēšanas darbos sniedza arī jahta DALRIADA un vairāki citi kuģi, kas atradās tuvākajā apkārtnē.
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