Valteru ģimene jau ceturto gadu veiksmīgi attīsta savu kafijas piekabītes biznesu. Kamēr 360TV raidījumā “Ģimene burkā” Gabriels rūpējas par dzērienu pagatavošanu, Vita atklāj, ka ideja par savu kafejnīcu viņai bijusi jau sen.
"Man vienmēr gribējās savu kafejnīcu. Mēs bieži runājām, cik forši būtu, ja mums būtu sava vieta, kur darboties," stāsta Vita.
Liktenīgais pavērsiens noticis brīdī, kad viņa uzzinājusi, ka mūziķis Mārtiņš Kanters pārdod savu kafijas piekabīti. Vita tajā saskatījusi iespēju īstenot ilgi loloto sapni un piekabi iegādājusies.
Turklāt tajā pašā dienā ģimene veikusi vēl vienu nozīmīgu pirkumu – iegādāts arī motocikls Gabrielam. "Mēs braucām tikai kafiju iedzert, bet beigās vienā dienā nopirkām gan piekabīti, gan moci. Dubultais pirkumiņš vienā dienā!" atceras Valteri.
Šodien ģimene ar savu kafijas piekabīti darbojas jau ceturto sezonu, un sākotnējā ideja pārvērtusies par veiksmīgu ģimenes biznesu ar lieliem nākotnes plāniem.
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