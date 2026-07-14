Valsts policija (VP) rosinājusi apsūdzēt organizētu grupu, kas izmantoja citu personu identitātes vairāk nekā 1,4 miljonu eiro legalizēšanai, informē VP.
Lieta ir izdalīta no kriminālprocesa, kurā 2025. gada 10. oktobrī tika īstenota starptautiskā operācija "SIM Cartel", un nosūtīta kriminālvajāšanai Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētās grupas dalībnieki ieguva citu personu identitātes, lai nelikumīgi izmantotu virtuālās valūtas un maksājumu pakalpojumus.
Organizētās grupas vadītājs koordinēja pārējo grupas dalībnieku darbības, lai izmantotu trešo personu kontus legalizācijas darbībām.
Organizatora uzdevumā, izmantojot trešo personu datus, tostarp e-pasta adreses un personu apliecinošus dokumentus, tika izveidoti vairāki virtuālās valūtas konti, kā arī tiem piesaistītas maksājumu kartes, apzinoties, ka šīs personas nebūs patiesie kontu un tajos esošo līdzekļu labuma guvēji.
Konti tika nodoti organizētās grupas vadītāja rīcībā, kurš tālāk tos izmantoja virtuālo valūtu pārskaitījumiem un darījumiem lielā apmērā, kurus izpildīja organizētās grupas dalībnieki.
Izmantojot minētos kontus, tika
veiktas legalizācijas darbības ar virtuālās valūtas līdzekļiem ne mazāk kā 1 497 062 eiro vērtībā.
Šī summa atbilst 1 731 802 virtuālās valūtas vienībām.
Noziegums tika atklāts starptautiskās operācijas "SIM Cartel" laikā, kurai tika izveidota Starptautiskā kopīgā izmeklēšanas grupa (JIT), apvienojot Latvijas, Austrijas un Igaunijas izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras pārstāvjus, ko atbalsta un koordinē Eiropas Savienības tiesībaizsardzības un tiesu sadarbības aģentūras.
Kā apgalvo VP, starptautiskā sadarbība nodrošināja efektīvu pārrobežu informācijas apmaiņu un pierādījumu iegūšanu organizētās grupas saukšanai pie kriminālatbildības nepilnu sešu mēnešu laikā pēc personu aizturēšanas.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā diviem organizētās grupas dalībniekiem kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Viens no tiem Latvijā tika aizturēts un apcietināts uzreiz pēc soda izciešanas Igaunijā, kur persona bija atzīta par vainīgu citos sabiedrībai bīstamos noziegumos. Arī minēto izmeklēšanu Igaunijā veica starptautiskās operācijas "SIM Cartel" laikā, sadarbojoties Latvijai, Igaunijai un Austrijai.
Šogad jūnijā Rīgas tiesas apgabala prokuratūra izdalīto kriminālprocesu nosūtīja Ekonomisko lietu tiesai, kurā trīs personas tiek apsūdzētas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu lielā apmērā organizētā grupā. Viens no apsūdzētajiem joprojām atrodas apcietinājumā.
Šajā kriminālprocesā nav noskaidrots konkrēts sākotnējais noziedzīgais nodarījums, kura rezultātā iegūti legalizētie līdzekļi. Tādēļ lieta kvalificēta kā autonomas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lieta jeb "stand alone" gadījums.
2025. gada oktobrī Valsts policija sadarbībā ar "Eiropolu" un Austrijas tiesībaizsardzības iestādēm piedalījās starptautiskajā operācijā "SIM Cartel". Kratīšanu laikā tika izņemti mobilie tālruņi, portatīvie datori, sistēmbloki, serveri, SIM-box iekārtas, dokumenti, maksāšanas līdzekļi, trīs automašīnas, motocikls un citi lietiskie pierādījumi.
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