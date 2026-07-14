Grupas "Līvi" mūziķis Tomass Kleins gandrīz divus gadus sabiedrībai nebija stāstījis, ka pārvietojas ratiņkrēslā. Par viņa veselības problēmām plašāk kļuva zināms šā gada jūlijā pēc meitas Džeinas publiskā aicinājuma palīdzēt, bet tagad arī pats mūziķis intervijā izdevumam "Privātā Dzīve" atklājis, kādēļ nonācis šādā situācijā un kā norit viņa atlabšana.
6. jūlijā Tomasa Kleina meita Džeina sociālajos medijos aicina Latvijas mūziķus un radiostacijas biežāk atskaņot viņa radītās dziesmas. Tas ļautu palielināt autoratlīdzību ienākumus, kas pašlaik ir svarīgs atbalsts viņa ārstēšanās un rehabilitācijas procesā.
Pēc sabiedrības atsaucības un piedāvājumiem sniegt finansiālu palīdzību Džeina izdevumam "Privātā Dzīve" atzina, ka ģimene nav gaidījusi tik lielu cilvēku atsaucību un atbalstu, un ir patiesi aizkustināta par vēlmi palīdzēt.
60 gadus vecais mūziķis skaidro, ka līdz šim par savu veselības stāvokli klusējis, jo cerējis pašam izdoties atveseļoties un atkal nostāties uz kājām. Tagad runāt par piedzīvoto viņam ir emocionāli grūti.
Veselības problēmas sākās 2024. gada rudenī, kad Kleinam veikta sarežģīta operācija. Tomēr pēc tās radās smagas komplikācijas. Mūziķis stāsta, ka sākotnēji pēc operācijas viņš faktiski nespēja kustināt ķermeni un saglabājās vien roku kustības un spēja domāt.
Pēc notikušā Kleins zaudējis uzticību mediķiem, taču vienlaikus turpina meklēt iespējas uzlabot savu veselības stāvokli. Lai arī šobrīd viņš jau atkal jūt savu ķermeni, pārvietoties joprojām spēj tikai ratiņkrēslā. Pēdējo divu gadu laikā mūziķis izgājis septiņus rehabilitācijas kursus.
Jau rakstīts, ka dziedātājs Andris Ērglis ieskaņojis dziesmu "Ieelpa", kuras mūzikas autors ir Tomass Kleins. Dziesma ir arī aicinājums atbalstīt tās autoru Kleinu.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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