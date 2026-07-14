Overcast 20.1 °C
O. 14.07
Anvars, Oskars, Ritvars
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#eksāmeni #ministri #pedagogi #skolēni

Stipri pieaudzis centralizētos eksāmenus nenokārtojušo pamatskolēnu skaits

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 14. jūlijs, 13:58
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 14. jūlijs, 13:58
Skola. Eksāmeni.
Skola. Eksāmeni.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu, liecina sākotnējie rezultāti.

Reklāma

Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti, no 376 līdz 818 skolēniem, savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits palielinājies no 53 līdz 82.

Matemātikas centralizētajā eksāmenā minimālo vērtējuma slieksni nesasniedza 750 skolēni jeb 4,7% no visiem kārtotājiem. Savukārt latviešu valodas eksāmenā minimālo vērtējumu nesasniedza 150 skolēni jeb 0,95% no eksāmena kārtotājiem.

Vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 pamatskolēni.

Lai eksāmens skaitītos nokārtots, minimālais vērtējuma slieksnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10% līdz 15%. Tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu pieaudzis no 441 līdz 487.

Matemātikas eksāmenā vērtējumu zem 10% ieguva 314 skolēni, bet vēl 436 — no 10% līdz 15%. Savukārt latviešu valodas eksāmenā zem 10% bija 56 skolēni, bet no 10% līdz 15% rezultātu ieguva vēl 94 skolēni.

Vidējā izglītībā lielākās grūtības arī šogad sagādāja matemātikas optimālā līmeņa eksāmens. To nenokārtoja 16,44% skolēnu, kamēr latviešu valodas eksāmenu nenokārtoja 0,93%, bet angļu valodas eksāmenu — 2,15% kārtotāju.

Kopumā matemātikas optimālā līmeņa eksāmenā minimālo 20% vērtējuma slieksni nesasniedza 2591 skolēns. No tiem 1599 bija 11. klašu skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, 660 bija 12. klašu tālmācības programmu skolēni, bet 332 bija vispārizglītojošo vidusskolu un ģimnāziju 12. klašu skolēni.

Šogad pirmo reizi obligāts bija arī kāds no dabaszinātņu jomas centralizētajiem eksāmeniem tiem skolēniem, kuri nebija nokārtojuši monitoringa darbu dabaszinātnēs un neizvēlējās augstākā līmeņa eksāmenu. Kopumā kādu no dabaszinātņu jomas eksāmeniem kārtoja 4375 skolēni, un 124 no viņiem minimālo vērtējuma slieksni nesasniedza. No tiem 89 bija tālmācības programmu skolēni.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) otrdien žurnālistiem norādīja, ka centralizētie eksāmeni nodrošina vienotu un caurskatāmu skolēnu zināšanu vērtēšanu, vienlaikus kalpojot kā priekšnoteikums turpmākajām mācībām vidējā un augstākajā izglītībā. Pēc politiķes teiktā, eksāmenu sistēma virzās pareizajā attīstības virzienā, tomēr nepieciešams meklēt risinājumus, lai eksāmeni nekļūtu par šķērsli jauniešu turpmākajai izglītībai un profesionālajai attīstībai.

Indriksone uzskata, ka īpaša uzmanība jāpievērš 9. klašu absolventiem, kuri nav sekmīgi nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Viņasprāt, pašlaik profesionālās izglītības programmu piedāvājums šādiem jauniešiem ir ierobežots, tādēļ nepieciešams paplašināt iespējas apgūt profesiju un mazināt otrgadniecības risku.

Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) šā gada centralizēto eksāmenu rezultātus vērtē kā pozitīvu tendenci, vienlaikus pamatizglītības un vidējās izglītības eksāmenu rezultātu izmaiņas kopumā nav statistiski nozīmīgas, tādēļ par ilgtermiņa tendencēm vēl esot pāragri spriest.

VIAA izcēla 9. klašu matemātikas eksāmenu, kur novērota interesanta tendence. Lai gan pieaudzis to skolēnu skaits, kuri nav sasnieguši minimālo vērtējumu, audzis arī skolēnu skaits ar ļoti augstiem rezultātiem. Tas kopējo eksāmena vidējo rezultātu paaugstinājis par vienu procentpunktu. VIAA to skaidro ar mērķtiecīgāku skolēnu sagatavošanu eksāmeniem.

Vērtējot vidusskolēnu rezultātus tālmācībā, VIAA bažījas, ka atsevišķos gadījumos skolēni nav bijuši pietiekami informēti par eksāmenu norisi vai to struktūru. Fiksēti gadījumi, kad skolēni ieradušies tikai uz vienu eksāmena daļu vai eksāmenu nav nokārtojuši vispār. Vienlaikus aģentūra uzsver, ka nevar secināt, ka visās tālmācības skolās rezultāti būtu vāji. Atsevišķas tālmācības izglītības iestādes uzrādījušas ļoti labus rezultātus, tādēļ nepieciešams izvērtēt katras skolas darbu atsevišķi. Izglītības un zinātnes ministrija pašlaik izstrādā detalizētākus kvalitātes kritērijus un akreditācijas prasības tālmācības programmām.

Detalizētāka rezultātu analīze pēc skolu tipiem un izglītības programmām gaidāma rudenī, pēc tam, kad noslēgsies apelāciju process. Apelācijas par pamatizglītības centralizēto eksāmenu rezultātiem var iesniegt līdz 27. jūlijam, bet par vidējās izglītības eksāmeniem — līdz 4. augustam.

No 26. jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti, savukārt no 3. jūlija ir pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti.

Šogad pamatizglītībā novērtēti 47 647 centralizēto eksāmenu un monitoringa darbi, bet vidējā izglītībā — 74 646 centralizēto eksāmenu darbi.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Izglītība
Tēmturi
#eksāmeni #ministri #pedagogi #skolēni
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma