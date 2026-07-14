Pirmdien Latgalē, iebraucot piemājas dīķī, gājis bojā traktora vadītājs, liecina Valsts policijas sniegtā informācija.
Negadījums notika Augšdaugavas novadā. Persona gāja bojā notikuma vietā. Policijā par to sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti precīzi nelaimes apstākļi.
Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 155 ceļu satiksmes negadījumi, desmit avārijās cietuši cilvēki, bet vienā ir bojāgājušais. Nevienā avārijā traumas nav guvuši vairāki cilvēki.
Par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti pieci transportlīdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts, būdams sēdies pie stūres narkotisko vielu ietekmē.
Diennakts laikā uz Latvijas ceļiem fiksēti 159 atļautā braukšanas ātruma pārkāpumi un viens agresīvas braukšanas gadījums, liecina policijas apkopotā statistika.
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