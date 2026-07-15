Lai gan Latvija ir viena no lielākajām kokskaidu granulu ražotājām Eiropā, vietējā tirgū granulu pieejamība samazinās un cenas strauji pieaug. Galvenais iemesls ir augstais pieprasījums no Polijas, kur valsts plaši atbalsta pāreju no ogļu apkures uz granulu katliem, vēsta 360TV Ziņas.
Situācija radījusi bažas par aptuveni 40 tūkstošiem Latvijas mājsaimniecību, kas apkurei izmanto granulas. Lai nepieļautu iespējamu enerģētisko krīzi, klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs aicina ražotājus panākt vienošanos, nosakot vietējo tirgu par prioritāti.
"Ja ražotāji nebūs uz sadarbību vērsti un situācija nemainīsies, mums nekas cits neatliks, kā iesaistīties ar regulējošiem elementiem," norāda ministrs. Viņš pieļauj, ka nākotnē varētu tikt noteikta konkrēta granulu daļa, kas katram ražotājam obligāti jārealizē vietējā tirgū.
Tikmēr ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzskata, ka granulu eksports ir daļa no brīvā tirgus un valstij nevajadzētu ierobežot uzņēmēju iespējas pārdot produkciju ārvalstīs. Viņaprāt, eksports sniedz ieguvumus gan uzņēmumiem, gan valsts budžetam.
Pret iespējamu tirgus regulēšanu iebilst arī granulu ražotāji un nozares pārstāvji. Viņi brīdina, ka eksporta ierobežojumi uzņēmumiem var radīt finansiālus zaudējumus un pat novest pie kompensāciju prasībām pret valsti. Vienlaikus cenu kāpumu nosaka ne tikai pieaugošais pieprasījums, bet arī aptuveni par 20% sadārdzinājušās izejvielas.
Lai palielinātu granulu ražošanas jaudas, Vitenbergs plāno pārrunas ar AS "Latvijas valsts meži" par tehnoloģiskās šķeldas pieejamību. Tomēr Latvijas Biomasas asociācijas "LATbio" valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs norāda, ka šāds risinājums problēmu neatrisinās. "Premium granulas ražo no skaidām un ēveļskaidām, kas nāk no kokapstrādes uzņēmumiem, nevis no izejmateriāliem, ko var dabūt no Latvijas valsts mežiem. Līdz ar to tas ir diezgan utopisks gājiens," saka Palejs.
Lai gan Latvijas mājsaimniecībām apkures sezonā nepieciešami aptuveni 350 tūkstoši tonnu granulu, valstī ik gadu tiek saražots apmēram piecas reizes vairāk. Ražotāji uzsver, ka granulu pietikšot visiem patērētājiem, savukārt, mazinoties pašreizējam pirkšanas drudzim, cenas varētu samazināties. Nozares prognozes liecina, ka ziemā granulas varētu būt pat lētākas nekā pašlaik.
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