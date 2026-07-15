Latvijas klubu basketbolā šovasar intriģējošāko jaunumu sarūpējuši "Rīgas Zeļļi", kas apstiprināti dalībai Eiropas nomināli otrajā spēcīgākajā turnīrā – Eirolīgas organizētajā Eirokausā.
Tas paģēr lielu kāpumu visādā ziņā, arī budžetu nepieciešams vismaz dubultot. Par karsto starpsezonu "Latvijas Avīzei" stāsta kluba prezidents Edgars Buļs.
"Trešās sezonas laikā man nostiprinājās pozīcija, ka Rīgas komandai jāspēlē spēcīgākā Eiropas klubu turnīrā. Gadu mijā izlēmu, ka jāsāk virzīties Eirokausa virzienā, jo, pat kļūstot par Latvijas čempioniem, nav garantijas, ka spēlēsi FIBA Čempionu līgas grupu turnīrā. Šogad arī "VEF Rīgai" nebūtu garantēta vieta. Mums kā jaunam klubam noteikti būtu jāpiedalās kvalifikācijā. Janvārī uzsāku sarunas ar Eirolīgas vadību, tā brīža CEO Pauļu Motiejūnu, kurš ir arī Kauņas "Žalgira" vairākuma akcionārs. Teicu, ka gribam atgriezt Eirokausu Rīgā, mums ir tradīcijas, arēna, esam strauji augošs klubs – dodiet mums iespēju un nepievilsim. Sākās dialogs, vairākas reizes sazvanījāmies, tikāmies ar Eirolīgas, Eirokausa vadību. Ap simt dokumentu bija jāaizsūta, un darbs vainagojās ar rezultātiem," idejas rašanos ieskicē Edgars Buļs.
Kā jums izdevās atvērt šīs durvis? Esat jauns klubs un panākumu vietējā līmenī vēl nav.
E. Buļs: Domāju, ka nostrādāja viss, ko darām ārpus laukuma, ka mārketings svarīgs, mana prezentācija, sauklis – vairāk nekā basketbola spēle. Patika redzējums, kā klubam tuvāko trīs līdz piecu gadu laikā jāattīstās. Līdz ar to mums deva iespēju, viņi gribēja atgriezt Rīgu savā paspārnē.