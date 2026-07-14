Bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis pēc gadiem ilgušām baumām pirmo reizi publiski plašāk komentējis savu privāto dzīvi. Sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" viņš skaidrojis gan attiecības ar jaunāko dzīvesbiedri Diniju Loru un viņas meitām, gan savu laulību ar sievu Ainu Ulmani.
Baumas par to, ka Ulmanim ārlaulībā piedzimusi meita, sabiedrībā virmo jau kopš 2010. gada. Trīs gadus vēlāk žurnāls "Kas Jauns", atsaucoties uz citu bērnudārza vecāku novērojumiem, vēstīja, ka meitene, kuru daudzi uzskatījuši par eksprezidenta mazmeitu, patiesībā varētu būt viņa meita.
Tagad 86 gadus vecais Ulmanis nolēmis publiski izkliedēt minējumus.
Viņš apstiprina, ka attiecībās ar krietni jaunāko Diniju Loru ir izaugusi Gunvila, ar kuru viņš regulāri sazinās.
Presē izskanēja informācija, ka Gunvilai ir arī jaunākā māsa Ketrīna. Ulmanis uzsver, ka viņam būtiskākas par bioloģisko radniecību ir attiecības, kas izveidojušās ar bērniem, tādēļ viņš sevi uzskata par viņu tēvu pēc būtības.
"Domāju, tā ir liela laime, ka tev blakus ir jauns cilvēks, kas tevi nevis klausa, bet vienkārši – ir. Mani vecākie bērni Guntra un Alvils jau sen ir pieauguši, viņus jau pašu dzīve ir gana pārmalusi," skaidro Ulmanis.
Vienlaikus eksprezidents uzsver, ka pārmaiņas viņa privātajā dzīvē nav mainījušas attieksmi pret sievu Ainu Ulmani, ar kuru laulībā nodzīvoti vairāk nekā 50 gadi. Viņš norāda, ka joprojām rūpējas par sievu un nekad nav apsvēris laulības šķiršanu.
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