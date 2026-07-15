Lai mazinātu birokrātiju un padarītu valsts pārvaldi efektīvāku, klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs rosina ilgtermiņā apvienot Ekonomikas ministriju, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Klimata un enerģētikas ministriju vienā Tautsaimniecības ministrijā, vēsta 360TV Ziņas.
Vitenbergs uzsver, ka šādas pārmaiņas neietekmētu ministriju funkcijas, bet gan padarītu valsts pārvaldi elastīgāku un paātrinātu lēmumu pieņemšanu. "Valsts pārvalde ir jārada kā mobils aparāts. Funkcijas nekur nepazūd, bet viena liela Tautsaimniecības ministrija varētu mobilizēt spēkus un palielināt lēmumu pieņemšanas ātrumu. Tā ir ideja, kas būtu apsverama," saka ministrs.
Koalīcijas partneri priekšlikumu kopumā vērtē pozitīvi, tomēr uzskata, ka diskusijai nevajadzētu aprobežoties tikai ar trim ministrijām. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis norāda, ka pārmaiņas būtu jāsāk ar Satiksmes ministriju. “ "AirBaltic, “Rail Baltica” un pasažieru pārvadājumi – sliktas vadības rezultātā šī ministrija ir kļuvusi tik smagnēja, ka vairs nespēj efektīvi funkcionēt. Manā ieskatā jāsāk ar šīs ministrijas darba reorganizāciju, iespējams, to beigās likvidējot," pauž Valainis.
Savukārt finanšu ministrs Māris Kučinskis uzsver, ka būtiskākais ir panākt efektīvāku valsts pārvaldi un samazināt izmaksas. "Šobrīd notiek katras ministrijas budžeta pārskatīšana. Viens no jautājumiem ir, kur tās pašas redz iespējas ekonomijai. Es to sauktu nevis par samazināšanu, bet efektivitāti," norāda Kučinskis.
Patlaban ministrijās un Valsts kancelejā kopā strādā aptuveni 3500 cilvēku, savukārt kopā ar padotības iestādēm valsts pārvaldē nodarbināti ap 51 tūkstoti cilvēku. Pagaidām gan nav zināms, cik darba vietu varētu tikt skartas, ja ministriju apvienošanas iecere tiktu īstenota.
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