Nīderlandes futbola tiesnesis Robs Dīperinks miris 38 gadu vecumā, paziņojusi Nīderlandes Futbola asociācija (KNVB). Nāves cēlonis nav atklāts.
Dīperinka nāve seko vien dažas nedēļas pēc tam, kad viņš tika izslēgts no 2026. gada Pasaules kausa izcīņas tiesnešu saraksta saistībā ar policijas izmeklēšanu Lielbritānijā. Tiesnesis bija izraudzīts par video tiesneša (VAR) brigādes locekli, taču maijā Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) viņu svītroja no turnīra amatpersonu saraksta.
Metropoles policija Londonā Dīperinku aizturēja aprīlī pēc saņemtas informācijas par iespējamu seksuālu uzbrukumu nepilngadīgam zēnam. Izmeklēšanas laikā policija apkopoja pieejamos pierādījumus, tostarp videonovērošanas ierakstus un digitālās ierīces, tomēr vēlāk secināja, ka pierādījumu apjoms nav pietiekams kriminālprocesa turpināšanai. Lieta tika izbeigta, un pret Dīperinku netika veiktas turpmākas procesuālās darbības.
Pēc izslēgšanas no Pasaules kausa tiesnešu saraksta Dīperinks intervijā laikrakstam "De Telegraaf" norādīja, ka ticis nepamatoti turēts aizdomās. Viņš uzsvēra, ka no paša sākuma pilnībā sadarbojies ar policiju, kā arī sniedzis visu nepieciešamo informāciju FIFA, UEFA un Nīderlandes Futbola asociācijai. Vienlaikus viņš atzina, ka ir vīlies par FIFA lēmumu liegt viņam piedalīties Pasaules kausā.
KNVB paziņojumā norādīja, ka futbola tiesnešu sabiedrība zaudējusi augsti vērtētu starptautiska līmeņa tiesnesi un atsaucīgu kolēģi. Asociācija izteica līdzjūtību Dīperinka ģimenei, draugiem un tuviniekiem. Savukārt FIFA pauda, ka par tiesneša nāvi uzzinājusi ar lielām skumjām, un izteica līdzjūtību viņa ģimenei un Nīderlandes Futbola asociācijai.
Dīperinks profesionālajā futbolā tiesāja kopš 2012. gada, bet kopš 2017. gada strādāja Nīderlandes augstākajā futbola līgā. Viņš bija starptautiskās kategorijas tiesnesis un pildīja video tiesneša pienākumus arī 2024. gada Eiropas čempionātā.
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