Anglijas Visbīčas pilsētas bijušais mērs, Latvijā dzimušais Aigars Balsevics, kurš notiesāts par izvarošanu, pēc soda izciešanas tiks deportēts uz Latviju, nolēmusi tiesa Londonā.
2023. gadā Balsevics tika atzīts par vainīgu sievietes izvarošanā divos gadījumos viņas mājās 2021. gadā. Viņš noliedza vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās.
Tiesa Balsevicam piesprieda sešus gadus un sešus mēnešus ilgu cietumsodu, paredzot iekļaut viņu uz mūžu seksa noziedznieku reģistrā. Tiesa arī nolēma, ka viņam jāpaliek aiz restēm vismaz līdz 2027. gadam.
Tiesas dokumenti liecina, ka Balsevics Lielbritānijā ieradās 2003. vai 2004. gadā un 2015. gadā kļuva par pašvaldības deputātu Visbīčā, kur viņam piederēja vairāki krogi un izklaides jomas uzņēmums.
2012. gadā viņš Latvijā tika notiesāts par zādzību. Viņam tika piespriests nosacīts cietumsods, un viņš regulāri īslaicīgi apmeklēja Latviju, lai tiktos ar probācijas dienesta darbiniekiem un izpildītu soda nosacījumus.
2019. gadā viņš kļuva par vicemēru Konservatīvo partijas kontrolētajā pašvaldībā, bet pēc gada — par mēru, Anglijā kļūstot par pirmo pilsētas mēru austrumeiropieti.
Balsevicam ir divi bērni. Imigrācijas tiesā Londonā tika
norādīts, ka viņš vardarbīgi izturējies pret bērnu māti, un pāris izšķīries, kad bērni vēl bija ļoti mazi.
Balsevicam tika paziņots, ka viņš tiks deportēts, taču viņš pārsūdzēja šo lēmumu, apgalvojot, ka tas būtu nepamatoti bargs pret viņa diviem bērniem. Tomēr tiesā noskaidrojās, ka viņa bērni jau trīs gadus nav bijuši "tiešā fiziskā kontaktā" ar viņu un jau sešus gadus nedzīvo kopā ar viņu, un viņu māte par viņiem labi rūpējas.
Viņš arī apgalvoja, ka deportācija negatīvi ietekmētu viņa draudzeni, ar kuru viņš ir kopā jau divus gadus un kura viņu apmeklējusi cietumā.
Tiesa noraidīja viņa argumentus un nolēma, ka viņš ir jādeportē.
Tiesnese Sūzana Kebede piebilda, ka faktorus, kas runā Balsevica labā, "proti, viņa attiecības ar bērniem un viņu intereses, uzturēšanās ilgums Lielbritānijā un saikne ar to, viņa iepriekšējā reputācija sabiedrībā un labums, ko viņš sniedza savai kopienai, kā arī viņa izteiktā nožēla par izdarīto un mēģinājumi labot savu uzvedību un virzīties uz priekšu, aizēno viņa izdarītā pārkāpuma raksturs un smagums".
"Tādējādi es uzskatu, ka viņa izraidīšana uz Latviju (..) nebūtu nesamērīga," paziņoja tiesnese.
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